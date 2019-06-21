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Posted 21 июня 2019, 05:31

Published 21 июня 2019, 05:31

Modified 25 декабря, 05:40

Updated 25 декабря, 05:40

На Всероссийский инвестсабантуй в Сибай приедут представители 11 стран

21 июня 2019, 05:31
Инвестиционный сабантуй пройдет в Сибае завтра, 22 июня.

На инвестиционный форум «Зауралье-2019», который состоится 22 июня в Сибае, приедут участники из 11 стран, сообщили организаторы форума.

Представители Австрии, Армении, Беларуси, Болгарии, Иордании, Казахстана, России, Сербии, Турции, Франции и Хорватии посетят секции форума, посвященные формированию делового климата и защите бизнеса, туризму России, экологии и другим темам.

В рамках форума пройдут заседание Инвестиционного совета республики, а также пленарная сессия "Innogerion: Территория, где все хотят работать".

23 июня участники форума познакомятся с традициями и культурой Башкирии на сабантуе в Абзелиловском районе. Гостем сабантуя станет голливудский актер и режиссер Стивен Сигал.

Для помощи в организации инвестсабантуя пригласили волонтеров из Замбии, Бенина, Колумбии, Малайзии, Анголы, Индии, Узбекистана и Афганистана.

Во время сабантуя состоится турнир по национальной борьбе куреш на приз главы республики, победитель получит автомобиль.

#Разиф Абдуллин#Экономика#Новости#Инвестиции#Новости экономики#Новости Башкирии#Сибай#Новости бизнеса#Сабантуй
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