На Всероссийский инвестсабантуй в Сибай приедут представители 11 стран

Posted 21 июня 2019, 05:31
Published 21 июня 2019, 05:31
Modified 25 декабря, 05:40
Updated 25 декабря, 05:40
На инвестиционный форум «Зауралье-2019», который состоится 22 июня в Сибае, приедут участники из 11 стран, сообщили организаторы форума.
Представители Австрии, Армении, Беларуси, Болгарии, Иордании, Казахстана, России, Сербии, Турции, Франции и Хорватии посетят секции форума, посвященные формированию делового климата и защите бизнеса, туризму России, экологии и другим темам.
В рамках форума пройдут заседание Инвестиционного совета республики, а также пленарная сессия "Innogerion: Территория, где все хотят работать".
23 июня участники форума познакомятся с традициями и культурой Башкирии на сабантуе в Абзелиловском районе. Гостем сабантуя станет голливудский актер и режиссер Стивен Сигал.
Для помощи в организации инвестсабантуя пригласили волонтеров из Замбии, Бенина, Колумбии, Малайзии, Анголы, Индии, Узбекистана и Афганистана.
Во время сабантуя состоится турнир по национальной борьбе куреш на приз главы республики, победитель получит автомобиль.