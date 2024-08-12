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Сабантуй

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Сухой закон вводят в Башкирии в понедельник
12 августа, 08:34
ЧП на Сабантуе в Башкирии попало на видео
Во время конных скачек на Сабантуе в Хайбуллинском районе Башкирии, две лошади неожиданно сбросили своих наездников прямо во время забега, сообщают очевидцы.
11 июня, 10:53
Хабиров пригрозил уволить крупного чиновника из-за компромата
Глава Башкирии Радий Хабиров пригрозил увольнением руководителю администрации Бакалинского района Олегу Ефимову. Об этом стало известно в ходе совещания в правительстве региона.
10 июня, 07:39
На сабантуе в Башкирии сделали гигантскую яичницу из страусов
На Сабантуе в Башкирии повара приготовили на огромной сковороде самую большую в Республике яичницу.
8 июня, 12:34
Отмена Сабантуя в Башкирии вызвала возмущение
31 мая, 05:10
В Башкирии запретили торговать алкоголем на праздниках
16 мая, 10:55
В Башкирии утвержден график Сабантуев
Национальные праздники начнутся уже в мае, следует из завизированного главой Республики Башкортостан Радием Хабировым документа.
14 мая, 11:06
Первый Сабантуй пройдёт в Башкирии
7 мая, 04:15
2021
Опубликован график запрета на продажу алкоголя на Сабантуях в районах Башкирии
2 июня 2021, 11:18
В Башкирии опубликовали график проведения Сабантуев
27 мая 2021, 06:39
2019
Харт Исхаков: В Башкирии много аэродромов, но их нужно восстанавливать
Харт Исхаков и Сергей Минигулов вернулись на уфимский аэродром после путешествия по России. Корреспондент Медиакорсети побщался с одним из путешественников.
3 июля 2019, 04:50
В Башкирии определили дату второго российского инвестсабантуя «Зауралье- 2020».
22 июня 2019, 13:40
Инвестиционный сабантуй в Сибае: Кто получит автомобиль Главы Башкирии
В работе инвестиционного сабантуя «Зауралье-2019», который открылся сегодня, 22 июня в Сибае, принимают участие представители 11 стран.
22 июня 2019, 07:01
На Всероссийский инвестсабантуй в Сибай приедут представители 11 стран
Инвестиционный сабантуй пройдет в Сибае завтра, 22 июня.
21 июня 2019, 05:31
В Башкирии гостем инвестиционного Сабантуя «Зауралье–2019» станет Стивен Сигал
19 июня 2019, 12:34
Предприниматели Башкирии решили устроить свой сабантуй
Он пройдет под Уфой во второй раз.
18 июня 2019, 06:37
«Очень светлые эмоции»: Врио главы Башкирии рассказал про безалкогольный сабантуй
2 июня 2019, 05:46
2018
Татарстан оформит интеллектуальные права на Сабантуй
30 августа 2018, 05:11
Глава Башкирии принял участие в сабантуе в Башкирском Зауралье
11 июня 2018, 05:30
2017
Кто прилетел на вертолетах на сабантуй в Баймакском районе Башкирии
13 июня 2017, 07:14

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