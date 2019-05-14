Минкомсвязи перенесло сроки перехода на цифровое телевещание в Башкирии

Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России. График опубликован на сайте министерства. Если раньше планировалось, что все регионы завершат переход на цифровое вещание 3 июня, то теперь появились новые даты.
3 июня с аналога на «цифру» перейдут 35 регионов. Башкирии в этом списке нет. Республика попала в перечень регионов, которые отключат аналоговое вещание последними в стране — 14 октября.
15 апреля на совещании в правительстве Башкирии руководитель агентства по печати и СМИ Борис Мелкоедов доложил, что в Башкирии почти половина домохозяйств в прошлом году не имела доступа к цифровому телевидению, а, по данным на 12 апреля, осталось только 10 358 таких домохозяйств.
— Количество таких домохозяйств уменьшается примерно на тысячу каждую неделю, — сообщил тогда Борис Мелкоедов. Он также отметил, что телеканал БСТ будет вещать в прежнем режиме на территории всей республики.
Башкирия — единственный регион в России, где государство устанавливает соответствующее оборудование под ключ. Правительство готово компенсировать некоторым категориям граждан расходы на покупку цифровых приставок. По данным на 12 апреля, за такими мерами поддержки обратилось более 5 500 граждан.