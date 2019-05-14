Минкомсвязи перенесло сроки перехода на цифровое телевещание в Башкирии

15 апреля на совещании в правительстве Башкирии руководитель агентства по печати и СМИ Борис Мелкоедов доложил, что в Башкирии почти половина домохозяйств в прошлом году не имела доступа к цифровому телевидению, а, по данным на 12 апреля, осталось только 10 358 таких домохозяйств.