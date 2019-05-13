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В Башкирии завершен отопительный сезон

13 мая 2019, 05:35
Фото: Кристина Дейнеко / Mkset.ru
Подача тепла в дома и организации прекращена.

Сегодня, 13 мая, на оперативном совещании в правительстве Башкирии и.о. министра ЖКХ республики Михаил Киреев отчитался о завершении отопительного сезона на территории региона.

- До 9 мая в муниципальных образованиях принято решение о завершении отопительного сезона и проведены отключения теплоснабжения потребителей, - сообщил Михаил Киреев.

По его словам, в целом отопительный сезон 2018-2019 годов прошел успешно, и предприятия коммунальной сферы приступили к подготовке к новому отопительному сезону.

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