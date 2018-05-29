В мэрии Уфы рассказали, как скоро изменится оплата за теплоснабжение

Сегодня, 29 мая, на оперативном совещании в администрации Уфы были обсуждены предстоящие изменения в системе оплаты за тепло и горячую воду.

По словам, начальника Управления по обеспечению жизнедеятельности города Андрея Федосова, с 1 октября 2018 года горожане станут платить за тепло и горячую воду по новой схеме - только в течение отопительного сезона, а с мая по сентябрь плата за эти услуги взиматься не будет.

- В первые 2-3 месяца, скорее всего, может возникнуть напряженность, но потом, как показывает опыт других городов России, где уже внедрена такая схема, схема воспринимается потребителями нормально, - отметил докладчик. - предполагается, что в октябре и апреле размер оплаты за коммунальные услуги не будет принципиально отличаться от уровня оплаты в летние месяцы, рост начнется в ноябре, а в самые холодные месяцы он может достигать 140%. Зато в летние месяцы - с мая по сентябрь - уфимцы вообще не будут оплачивать теплоснабжение и горячее водоснабжение.

Глава города Ирек Ялалов отметил, что в этом случае возрастет роль управляющих компаний, которые обязаны будут следить за работой узлов учета, потому что в случае их выхода из строя оплата за тепло и горячую воду с потребителей будет взиматься по нормативам, которые значительно превышают уровень оплаты по счетчикам учета.