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В Уфе накажут рабочих, сливших 60 тонн воды из систем теплоснабжения
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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В Уфе накажут рабочих, сливших 60 тонн воды из систем теплоснабжения

Сегодня, 11:32ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко.
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