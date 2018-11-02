В Уфе накажут рабочих, сливших 60 тонн воды из систем теплоснабжения

МУП УИС составил акты об ущербе, который был причинен городскому коммунальному хозяйству действиями рабочих, которые проводили ремонтные работы в подвале магазина, расположенного в многоквартирном доме по улице Колгуевской, и спустили 60 тонн воды из системы теплоснабжения. Об этом сообщается на сайте мэрии.

ЧП произошло 30 октября. Рабочие умудрились открыть запорный вентиль и после слива 60 тонн воды оставить без горячей воды 26 многоквартирных домов. Чтобы полностью восстановить гидравлический и тепловой режимы в домах, специалистам МУП УИС понадобилось больше шести часов.

Для этого было проведено экстренное поэтапное заполнение внутренних систем теплоснабжения химически очищенной водой. Проверка инцидента показала, что всему виной стала залатность рабочих. Проводивших ремонтные работы в подвале одного из местных магазинов и открывших запорный вентиль системы теплоснабжения.

- На сегодняшний день составлены соответствующие акты, со стороны МУП УИС предъявлен ущерб. В адрес руководства объекта направлены соответствующие заявления, в случае необходимости будет подан иск по возмещению расходов, – говорится в официальном сообщении.

Помимо этого, МУП УИС обратился к населению с просьбой воздерживаться от вмешательства в работу системы жизнеобеспечения. К сожалению, случаи, когда люди намеренно причиняют вред, нередки. Так, например, в гаражных комплексах довольно часто происходит несанкционированное использование воды из систем отопления для мытья машин. Это может привести к опорожнению системы теплоснабжения, а значит - к отключению тепла.