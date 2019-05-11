«Война Анны» и «Братство»: в прокат вышли нетипичные фильмы о войне

Важно, что Лунгин уравнивает людей по разные стороны баррикад – через музыку. В одном из первых боев советский солдат по кличке Грек подбирает у убитого моджахеда плеер, в котором играет саундтрек к популярному тогда индийскому фильму «Танцор диско». Грек впоследствии не раз окажется в кадре с плеером, задумчиво слушающим все ту же музыку, в то время как остальная солдатня с удовольствием горланит «Мама анархия» Цоя или включает кассету с «Гражданской обороной». Все это музыка, и по большому счету – так называемая популярная музыка (особенно сейчас, когда андеграунд стремительно превращается в мейнстрим), а значит и солдаты по разные стороны баррикад не такие уж разные. Вынося одну из песен Летова в титры фильма, Лунгин как бы вовлекает в это уравнение и зрителя, который слушает песню и отчасти оказывается среди солдат афганских и советских перед извечным вопросом «Что делать?» Потом экран погаснет, война (кажется) пройдет, а вопрос никуда не исчезнет.