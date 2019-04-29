Главред кинокомпании «СТВ»: «Мы живем во время немножко съеденных тем»

— Мы поступаем не совсем так. В своем запросе мы пытаемся объединить несколько несовместимых вещей — собственный прекрасный вкус, понимание того, что нужно рынку, и желание поставить перед собой задачу — эдакую планку для Бубки, которую он еще ни разу не брал, некий личный рекорд. Когда мы снимали «Салют-7», было понимание, что это может быть интересное кино, которое сплотит зрителей. Ведь публике интересна тема так называемого неопеплума, фильмов про Советский Союз, которые показывают людей крепкой закалки, монолитных персонажей, редких в сегодняшнее время. Мы понимали, что маркетинговый потенциал у фильма есть — это было первой мыслью. Вторая — интересная человеческая история, которую нам хотелось рассказать. Третья — планка, которая в этом случае была сугубо техническая. В «Гравитации», по-моему, 15 или 20 минут снято в невесомости, у нас в фильме — 40, причем с абсолютно не сравнимыми бюджетами и технологиями, поскольку Голливуду мы, к сожалению, уступаем. Нам было интересно преодолеть эту планку и сделать фильм, который будет восприниматься не хуже аналогичной западной продукции. И продажи в США показали, что нам это в некоторой степени удалось.