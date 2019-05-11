Безумные виражи: В Уфе «Ночные волки» открыли мотосезон акробатическим шоу

Шоу прошло на площади имени Салавата Юлаева. В программу праздника вошли выставка мототехники, зрелищные выступления мотофристайлеров, каскадеров.
Пришедшие на выступления чиновники, среди которых был и и.о. министр ЖКХ, заместитель премьер-министра региона Михаил Киреев, пожелали мотоциклистам сезона без травм.
— В этот день я рад приветствовать всех на гостеприимной земле Башкортостана. Сегодня мотоклуб «Ночные волки» дает официальный старт мотосезону в республике. Желаю всем бесконечно интересных дорог и закончить сезон без травм, — отметил Михаил Киреев.
Пробег стартовал традиционно в 14:23. Байкеры переместились в Парк Победы, где возложили цветы и минутой молчания почтили память защитников Отечества.
Выступления мотоциклистов завершится праздничным салютом.