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Безумные виражи: В Уфе «Ночные волки» открыли мотосезон акробатическим шоу

11 мая 2019, 15:57
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru
Мотоциклетный сезон «Алга, Башкирия! Вперёд Башкортостан!» посвящен 100-летию празднования образования республики.

Шоу прошло на площади имени Салавата Юлаева. В программу праздника вошли выставка мототехники, зрелищные выступления мотофристайлеров, каскадеров.

Пришедшие на выступления чиновники, среди которых был и и.о. министр ЖКХ, заместитель премьер-министра региона Михаил Киреев, пожелали мотоциклистам сезона без травм.

— В этот день я рад приветствовать всех на гостеприимной земле Башкортостана. Сегодня мотоклуб «Ночные волки» дает официальный старт мотосезону в республике. Желаю всем бесконечно интересных дорог и закончить сезон без травм, — отметил Михаил Киреев.

Пробег стартовал традиционно в 14:23. Байкеры переместились в Парк Победы, где возложили цветы и минутой молчания почтили память защитников Отечества.

Выступления мотоциклистов завершится праздничным салютом.

Фото: Артур Салимов. / Mkset.ru
Фото: Артур Салимов. / Mkset.ru
Фото: Артур Салимов. / Mkset.ru
Фото: Артур Салимов. / Mkset.ru
Фото: Артур Салимов. / Mkset.ru
Фото: Артур Салимов. / Mkset.ru
Фото: Артур Салимов. / Mkset.ru
Фото: Артур Салимов. / Mkset.ru
Фото: Артур Салимов. / Mkset.ru
Фото: Артур Салимов. / Mkset.ru
Фото: Артур Салимов. / Mkset.ru

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