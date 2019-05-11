Безумные виражи: В Уфе «Ночные волки» открыли мотосезон акробатическим шоу

— В этот день я рад приветствовать всех на гостеприимной земле Башкортостана. Сегодня мотоклуб «Ночные волки» дает официальный старт мотосезону в республике. Желаю всем бесконечно интересных дорог и закончить сезон без травм, — отметил Михаил Киреев.