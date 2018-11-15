«Ночные волки» высказали свое мнение о дорожно-транспортной ситуации в Уфе

Мы проехали по маршруту бульвар Ибрагимова-Аэропорт в 9:30 на легковом автомобиле.

Дело в том, что с 10 ноября мотоциклистам уже нельзя ездить по дорогам на своем двухколесном транспорте, и они могут участвовать в дорожном движении уже в качестве пешеходов либо водителей других видов транспорта.

За рулем темно-синего «Сузуки Гранд Витара» находился Семен Кулагин, президент отделения «Ночные Волки «Южный Урал». Он рассказал, с какими проблемами сталкиваются летом мотоциклисты из-за общественного транспорта.

В период нашей поездки час-пик уже прошел, автомобилей и автобусов на проспекте Салавата Юлаева, по которому мы устремились в сторону Аэропорта, было мало. Людей на остановках уже тоже поубавилось, было 5-7 человек, не больше. Мы попросили Семена поделиться своим мнением о транспортной ситуации в городе.

- В первую очередь, самая серьезная проблема - это пробки. Городу нужны большие и комфортные автобусы, от маленьких нужно избавляться. А все почему? Возьмем, к примеру, «ГАЗели» – в них помещается максимум 13 человек, а взять тот же «НефАЗ» – в нем могут уехать около 60 пассажиров. При этом две «ГАЗельки» на остановке и в пути занимают место одного «НефАЗа», вот тебе и решение проблем с пробками, - рассуждает Семен.

Вторая серьезная задача, по его мнению, касается трамвайного движения.

- Давно уже нужно привести в порядок трамвайные рельсы и трамвайные остановки. Ведь летом из-за торчащих рельсов легко можно упасть на них – такая опасность угрожает и пассажиру, и мотоциклисту, да и автомобиль может там застрять, - говорит наш собеседник

Что же касается трамвайных остановок – так их, по сути, можно сказать, что нет, люди из электротранспорта выходят и попадают прямо на проезжую часть, тем самым создавая аварийную ситуацию.

- «Дорожные войны» на остановках можно прекратить хотя бы путем установки на них небольших ограждений, которые уже появились кое-где в городе, но их пока слишком мало, - уверен Семен. – Еще важно, чтобы автобусы останавливались конкретно на остановках, а не до или после них».

По пути в аэропорт автобусов на дороге было мало, а те, что ехали, двигались строго по правой полосе, не нарушая правил.