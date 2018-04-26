«Ночные волки» Башкирии: железный характер, добрая душа и нагайка, если что

В конце прошлой недели в Москве клуб «Ночные волки» уже провел открытие нынешнего мотосезона. Тем временем «Ночные волки» (НВ) из Уфы навестили соседние регионы, чтобы помочь своим собратьям тоже провести церемонии открытия. Медиакорсеть собрала различные, подчас весьма противоречивые мнения об этих ребятах и попросила их развеять мифы и прояснить ситуацию, ответив на вопрос: кто же такие «Ночные волки», нужно ли их бояться или, наоборот, стоит познакомиться поближе и даже подружиться.

За Россию без всякого «выпендрежа»

Начнем с того, что «Ночные волки» прибыли к нам при полном параде, повергнув в ступор пожилого вахтера внушительными мотоциклами-чопперами и кожаными куртками, украшенными надписями «Россия» и множеством металлической фурнитуры.

Как оказалось, в последние годы они так выглядят почти всегда. Нельзя было не отметить, что весь этот антураж придает им не столько хулиганистый, сколько весьма солидный вид, добавляя возраста. Будучи вполне молодыми людьми, которым от 30 до 40 лет, они выглядели старше своего возраста лет на десять.

По словам «волков», «выпендрежа» в их поведении нет. Более того, под все подведена серьезная идеологическая база.

- Весь этот антураж нужен, в первую очередь, как средство привлечения внимания и продвижения разумных добрых и вечных идей мотосообщества, - взял слово Владислав Макаров. - Одна из самых главных целей «Ночных волков» – это собирание русских земель, мы взяли на себя миссию нести русскую идею, объединять наших граждан. Посмотрите только на ежегодные байк-шоу, сколько смысла в них вложено! Если хотите найти русскую идею – то найти ее можно именно там. Вот в 2017 году байк-шоу прошло под названием «Русский реактор». Его основная идея заключалась в том, что в сердце каждого нашего соотечественника, русского человека, есть такой «русский реактор», любовь к Родине, которая нас объединяет.

- За границей же мы все русские, независимо от национальности, во время войны немцы бежали с криками «Русские идут!», хотя в окопах было много разных народов. У нас одна культура, история и страна, в нас намного больше объединяющего, чем разделяющего. Мы за Россию, но вне политики, - авторитетно заявил третий собеседник Роман Абрамишвили, тут же с сожалением уточнив: - Но, к сожалению, быть совсем вне политики не получается. Даже если мы в нее сами не лезем, наших братьев так или иначе вовлекают в политику другие.

Отметим, что оппозиция не без оснований величает «Ночных волков» «путинскими мотоциклистами». Хирург и его соратники не скрывают, что активно во всем поддерживают главу государства, который даже наградил Хирурга орденом Почета «за активную работу по патриотическому воспитанию молодежи, участие в поисковой работе и увековечении памяти погибших защитников Отечества». К тому же «Ночные волки» несколько раз получали серьезные гранты от властей, им выделили участок земли под базу в Севастополе, так что у «волков» со всей России теперь нет проблем, куда отправиться на отдых летом. Это особенно актуально, если учесть, что в 2014 году они попали под санкции со стороны Запада в связи с присоединением Крыма к России.

Если в общефедеральном масштабе собирание русских земель для «Ночных волков» имеет вполне конкретную геолокацию в районе Крыма, Севастополя и Донбасса, куда они часто наведываются, то в масштабах отделения «Южный Урал» собирание российских земель представляет собой создание филиалов в разных городах соседних с Башкирией регионов.

- Наше отделение объединяет 22 человек из Уфы, Аши, Троицка, Усть-Катава, Юрюзани, Туймазов, Октябрьского, Кумертау, Бугуруслана. Большинство членов отделения - уфимские, в остальных городах есть по 1-2 человека, для открытия отделения этого пока мало, вот и было решено сформировать отделение «Южный Урал», чтобы их объединить. Мы стараемся этим братьям во всем помогать, вот как раз отправляемся в Усть-Катав поддержать ребят с организацией открытия мотосезона. Потом заглянем и в другие города, - пояснил президент южноуральского отделения НВ Семен Кулагин.

«Волками» не рождаются, но становятся

Как выяснилось в ходе разговора, с чувством юмора у «волков» тоже все в порядке, иначе, наверное, им было бы сложно достойно выбираться из многочисленных курьезных историй, возникающих из-за их внешнего вида.

- Ну да, мы-то привыкли к своему внешнему виду, а другие люди, конечно, удивляются и даже пугаются, - засмеялись «волки». - Вот нашему брату, который работает на большом предприятии, как-то во время отдыха понадобилось срочно заехать на службу в мотоциклетном «прикиде», как был. Там такой фурор был, что его коллеги потом полгода успокоиться не могли. На самом деле, весь этот внешний антураж – например, крючки на куртках или перчатки на руках и маски – очень продуман, практичен и полезен во время поездки на мотоцикле.

- А бывает и наоборот: однажды я был по делам в Самаре и не успел переодеться после деловой встречи, поехал на встречу с братьями прямо в деловом костюме. Приехал к ним, подошел и слышу: «Ты кто? Нам тебя не надо. Иди отсюда. Мы нашего Сёму ждем из Уфы». Они, конечно, дурачились, потому что узнали меня, получилось смешно, - улыбается Семен Кулагин, у которого, кстати, в наряде присутствуют еще и казачьи мотивы - шапки-кубанки, нагайки. Объяснение этому простое: во-первых, Семен – сам родом из теркских казаков, а во-вторых, есть мнение, что при создании «Ночных волков» их отец-основатель и бессменный руководитель Александр «Хирург» Залдостанов, который сам родом с Украины, взял в качестве примера Запорожскую Сечь, как она описана, например, в гоголевском романе «Тарас Бульба», когда для казака и жена, и дела побоку, если зовут братья, и все вместе они несутся навстречу ветрам и приключениям, наслаждаясь товариществом.

У каждого «Ночного волка» за плечами свой путь в «стаю» единомышленников. Для большинства, конечно, пребывание в рядах НВ стало логическим продолжением юношеского увлечения мотоциклами. Хотя есть среди них, к примеру, брат, который впервые сел на байк в 47 лет. Самому младшему брату в «НВ-Южный Урал» 23 года, самому старшему – 62.

- Я познакомился с «Ночными волками» в июне 2015 года, тогда была большая историческая реконструкция на тему Второй мировой войны на аэродроме в Первушино. Первый раз мы увидели русских мотоциклистов и познакомились с ребятами и буквально где-то в октябре я уже стал «ночным волком». А вообще на байк меня посадил друг по прозвищу «Харлей». У него был мотоцикл, а я ходил и по-доброму завидовал его счастью. Потом он купил себе новый, а старый отдал мне и сказал: «Держи, брат, катайся». Это был один из самых счастливых дней в моей жизни, - вспоминает Семен Кулагин.

По его словам, у НВ введена ступенчатая система кандидатов, которая должна помочь, прежде всего, самому кандидату определиться, нужно ли ему становиться «Ночным волком». Некоторые после такого испытательного срока понимают, что это занятие не для них.

Семьи НВ реагируют на их увлечение мотоциклами по-разному. У кого-то жены мотоциклов боятся как огня, но у многих вторые половинки тоже не прочь прокатиться на байке. Не так давно четыре жены «Ночных волков» объединились в отделение «Башкортостан» мотоклуба «Ночные валькирии», руководит ими корреспондент уфимской редакции «Комсомольской правды» Эльвина Апарина, тоже жена «волка».

«Волчьи» повадки

Чем же таким занимаются «Ночные волки» и для чего им нужен экстравагантный «антураж»?

- Мы участвуем в подготовке мотошоу к открытию и закрытию мотосезона. Еще постоянно бываем в детских домах, школах, встречаемся с детьми, рассказываем, за что мы любим мотоциклы, - пояснил Влад Макаров. – Воспитатели в детдомах, например, говорят, что подарки детям не нужны, у них и так много всего, но не хватает простого человеческого внимания. Мы катаем ребят на мотоциклах, для них такие встречи имеют большое значение. И если кому-то из них общение с нами поможет увлечься мотоспортом и отвернет от криминала, можно считать, что мы не напрасно живем.

При этом «волки» весьма ревностно относятся к вопросам терминологии.

- Мы - не байкеры, мы – мотоциклисты, - подчеркивают они, категорически отвергая модное западное словечко. - Мы предпочитаем называться именно русскими мотоциклистами. И вообще «Ночные волки» многие ошибочно считают структурой, позаимствованной с Запада. У клуба есть своя русская история. Правда, изначально, клуб назывался «Night Wolves», но потом, было принято решение писать название клуба на кириллице.

Его прообразом считается восьмой мотополк советской армии, совершавший ночные рейды на немецкие позиции в Сталинграде во время Второй мировой войны. Тогда их прозвали «Ночными волками», сравнивая с хищниками, которые охотятся за своей добычей по ночам. К слову говоря, скоро, ближе ко Дню Победы, на Мамаевом кургане в Волгограде состоится открытие памятника героям-мотоциклистам, в основе композиции будет мотоцикл военных лет М-72.

Военная тема у НВ в особом почете, в том числе и потому, что в их рядах состоит много ветеранов боевых действий в Афганистане и Чечне. Участие в мероприятиях в память о героях и жертвах Второй мировой войны они считают едва ли не самым важным своим делом.

Как и военную операцию в Донбассе, где тоже есть отделение НВ – «Донбасс». Члены которого участвовали в обороне Луганска и Донецка с оружием в руках. Пять человек из них погибли. Сейчас луганские «волки» участвуют в охране порядка и восстановлении мирной жизни вместе с местными казаками.

В знак уважения к подвигу жителей Донбасса «Ночные волки» приняли решение установить в Луганске высокую памятную звезду. Ее сварили уфимские «волки», покрасили, доставили в Луганск и помогали в установке. Звезду уже дважды взрывали, но ее все равно восстанавливали. Теперь ее называют символом несгибаемого Донбасса.

«Ну, погоди!» по-взрослому

- В истории нашего движения ни один брат не привлекался за какие-то беспорядки, за исключением разве что ДТП, - уверенно заявил Владислав Макаров.

Пожалуй, так оно и есть. Даже википедия с трудом набрала несколько не слишком убедительных примеров нарушений, которые были допущены «ночными волками» за почти 30-летнюю их историю. Впрочем, кое в чем наши собеседники сами признались в ходе интервью.

- Вот в 2015 году случай в дороге был: цыган, которые медные безделушки продают как золото, проучили, погоняли их на мотоциклах, а потом сдали полиции. Но это разве нарушения? Это же воспитательные меры! - уточнил Семен Кулагин.

- Почему-то на Западе нас упорно ассоциируют с клубом «Ангелы Ада», которые действительно зарекомендовали себя как беспредельщики, связанные с убийством, наркотиками, крышеванием бизнеса, - рассуждает Роман Абрамишвили. – Но к нам это совершенно не относится. Мы просто патриоты своей страны. И за свою страну готовы стоять стеной. И за нашу Победу во Второй мировой войне, значение которой на Западе сегодня стараются принизить.

Место силы для «Ночных волков» - Крым, где возле горы Гасфорты как раз и располагается база «Ночных волков», о которой мы уже упоминали выше.

Этот видеоролик "Ночные волки" сделали сами к своему дню рождения. Видео

- Вы не представляете, какое это нереальное удовольствие – ехать на байке с женой или подругой в Крым три тысячи километров по трассе в один конец, - с блаженной улыбкой произносит Владислав Макаров, а Семен и Роман согласно кивают и улыбаются. - По пути останавливаемся у братьев в других городах. Братская взаимопомощь – это у нас тоже святое правило. А в Крыму-то как прекрасно – солнце, море, тепло, фрукты, крымское вино. И на фоне всего этого великолепия – грандиозное мотошоу, которое каждый год режиссирует самостоятельно наш президент Александр Сергеевич Залдостанов. Никакой отдых в Турции со всем этим счастьем рядом не стоял. Обычно на такие шоу собираются до 400 тысяч человек, живут в палатках, общаются друг с другом.

Впрочем, пока до крымского мотошоу еще далеко. В ближайших планах наших «Ночных волков» - участие в автомотопробеге ко Дню Победы по Уфе, урок мужества для подростков в клубе юных моряков, а также обязательное участие в шествии «Бессмертного полка» вместе с земляками с портретами погибших на войне прадедов.

- Такие встречи и дорога компенсируют все, - мечтательно произнесли «Ночные волки», и при этих словах в их глазах появилась поистине волчья тоска по простору и воле.