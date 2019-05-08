В Сибае остановили подтопление карьера из-за участившихся превышений ПДК

- Слабо верится, конечно, что это правда, потому что ранее 30-50-60 ПДК никого не пугали, и тогда никто подтопление не останавливал, - привели они свои доводы в сообщении в соцсетях. - Проект нового этапа подтопления сейчас проходит согласования и будет принят не раньше 13-15 мая. Подтопление по нему будет длиться 147 дней. Сначала карьер затопят на 20 метров, потом снова месяц будут смотреть и наблюдать за результатами. Если такой уровень затопления не поможет урегулировать ситуацию, будут затоплены еще 20 метров.