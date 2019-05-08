В Башкирии призвали помочь малолетним правонарушителям одеждой и книгами

Председатель Общественной наблюдательной комиссии республики (ОНК РБ) Олег Галин на своей странице в Facebook призвал организовать благотворительную помощь детям, оказавшимся в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП). По словам общественника, дети нуждаются в книгах, канцтоварах, в настольных играх. Некоторые из них попадают в ЦВСНП в очень плохой одежде и обуви, а центра нет возможности выдать сменную.
- За время моей работы в качестве председателя ОНК РБ, при проведении проверок соблюдения прав человека в данном центре, я встречал самого младшего правонарушителя в возрасте 5 лет. Дети содержатся разные. Есть сироты, есть дети, занимающиеся бродяжничеством, кто-то украл жвачку в магазине, кто-то правонарушение посерьезнее, но это ДЕТИ! Это будущее нашей страны. Каким вырастет это будущее зависит от нас с вами, от общества. Давайте сделаем их жизнь немного теплее и добрее,
- отметил Олег Галин в своем посте-призыве.
- И большая просьба! Не живите стереотипами и не судите заранее этих детей, навешивая им ярлыки преступников. Они дети, которым мы можем помочь стать полноценной частью нашего общества, - подчеркнул председатель ОНК РБ.
Если возникло желание помочь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, необходимо позвонить по номеру 89177474831 или написать Олегу Галину в социальных сетях.
Напомним, ранее в ОНК РБ выступили с инициативой помочь людям, находящимся под следствием (в том числе женщинам, старикам и детям, которые еще не признаны преступниками), не быть оторванными от общества и передать в СИЗО телевизоры. Инициатива была поддержана жителями республики.