mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии призвали помочь малолетним правонарушителям одеждой и книгами

8 мая 2019, 05:54
Фото: Олег Галин / Facebook
По словам председателя ОНК РБ, самому младшему нарушителю – 5 лет: детям требуются одежда, настольные игры, канцтовары, книги.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии республики (ОНК РБ) Олег Галин на своей странице в Facebook призвал организовать благотворительную помощь детям, оказавшимся в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП). По словам общественника, дети нуждаются в книгах, канцтоварах, в настольных играх. Некоторые из них попадают в ЦВСНП в очень плохой одежде и обуви, а центра нет возможности выдать сменную.

- За время моей работы в качестве председателя ОНК РБ, при проведении проверок соблюдения прав человека в данном центре, я встречал самого младшего правонарушителя в возрасте 5 лет. Дети содержатся разные. Есть сироты, есть дети, занимающиеся бродяжничеством, кто-то украл жвачку в магазине, кто-то правонарушение посерьезнее, но это ДЕТИ! Это будущее нашей страны. Каким вырастет это будущее зависит от нас с вами, от общества. Давайте сделаем их жизнь немного теплее и добрее,

- отметил Олег Галин в своем посте-призыве.

- И большая просьба! Не живите стереотипами и не судите заранее этих детей, навешивая им ярлыки преступников. Они дети, которым мы можем помочь стать полноценной частью нашего общества, - подчеркнул председатель ОНК РБ.

Если возникло желание помочь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, необходимо позвонить по номеру 89177474831 или написать Олегу Галину в социальных сетях.

Напомним, ранее в ОНК РБ выступили с инициативой помочь людям, находящимся под следствием (в том числе женщинам, старикам и детям, которые еще не признаны преступниками), не быть оторванными от общества и передать в СИЗО телевизоры. Инициатива была поддержана жителями республики.

Материалы по теме
Порции большие, камеры одиночные: В Уфе члены ОНК посетили арестованных полицейскихЖителям Башкирии предложили скинуться на телевизоры для заключенныхЖители Башкирии начали сдавать телевизоры в СИЗО
#Новости#Благотворительность#Новости Башкирии#Новости Уфы#Дети#Третий сектор#Минзаля Аскарова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48