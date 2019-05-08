В Башкирии призвали помочь малолетним правонарушителям одеждой и книгами

- За время моей работы в качестве председателя ОНК РБ, при проведении проверок соблюдения прав человека в данном центре, я встречал самого младшего правонарушителя в возрасте 5 лет. Дети содержатся разные. Есть сироты, есть дети, занимающиеся бродяжничеством, кто-то украл жвачку в магазине, кто-то правонарушение посерьезнее, но это ДЕТИ! Это будущее нашей страны. Каким вырастет это будущее зависит от нас с вами, от общества. Давайте сделаем их жизнь немного теплее и добрее,