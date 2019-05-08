Глава МЧС по Башкирии Марат Латыпов обратился к гражданам перед праздниками

Главный спасатель республики призвал всех соблюдать правила пожарной безопасности и напомнил, что в Башкирии действует особый противопожарный режим.
- Установилась жаркая сухая погода, зарегистрирован рост пожаров на территории сельскохозяйственных угодий, частного жилого сектора и садовых товариществ, горят леса, - сказал Марат Латыпов. - Природе наносится непоправимый ущерб, от перехода огня уничтожается имущество граждан.
- Площадь пожаров сухой травянистой растительности уже составила 7400 гектаров, огнем повреждено 800 гектаров леса, - сообщил он и напомнил о правилах, действующих в период особого режима.
В период действия особого противопожарного режима строго запрещено разводить костры, проводить пожароопасные работы на территориях поселений и городских округов, в коллективных садах, на предприятиях. За нарушение правил пожарной безопасности и допущенные пожары предусмотрена административная и уголовная ответственность.