Глава МЧС по Башкирии Марат Латыпов обратился к гражданам перед праздниками

В период действия особого противопожарного режима строго запрещено разводить костры, проводить пожароопасные работы на территориях поселений и городских округов, в коллективных садах, на предприятиях. За нарушение правил пожарной безопасности и допущенные пожары предусмотрена административная и уголовная ответственность.