В Башкирии возобновят подтопление Сибайского карьера 26 апреля

В Сибае на заседании Экспертного совета при Комитете по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Госсобрания Башкирии обсудили экологическую проблему Сибая. На нем глава Сибайского филиала Учалинского ГОКа Яудат Биккинов сообщил, что по на совещании с участием представителей ведущих научно-исследовательских и проектных институтов Москвы, Екатеринбурга и Магнитогорска, пришли к выводу о необходимости продолжить подтопление чаши карьера.