В Башкирии возобновят подтопление Сибайского карьера 26 апреля

В Сибае на заседании Экспертного совета при Комитете по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Госсобрания Башкирии обсудили экологическую проблему Сибая. На нем глава Сибайского филиала Учалинского ГОКа Яудат Биккинов сообщил, что по на совещании с участием представителей ведущих научно-исследовательских и проектных институтов Москвы, Екатеринбурга и Магнитогорска, пришли к выводу о необходимости продолжить подтопление чаши карьера.
— По результатам совещания было принято решение о дальнейшем подтоплении дна Сибайского карьера и подземных выработок Сибайского подземного рудника выше горизонта 469 метров с целью предотвращения дальнейшего развития окислительных процессов, — сказал Яудат Биккинов. — Подтопление начинаем 26 числа. Оно будет поэтапным, с проведением технического анализа совокупных факторов.
Сибайский карьер продолжает оставаться источником загрязнения воздуха диоксидом серы с ноября 2018 года. Диоксид серы попадает в воздух из-за тления горных пород. Чтобы решить эту проблему было принято решение частично подтопить карьер, подтопление было завершено 26 марта, но как показали исследования, очаги тления еще остались выше уровня затопления.
На заседании экспертного совета высказывалась озабоченность тем, что загрязненные воды из карьера могут попасть в питьевую воду. Но специалисты опровергли такую возможность.
На совещании также рассматривалась проблема загрязнения почвы.
— Загрязнение тяжелыми металлами – это беда не только Сибая, но и всего Зауралья, Челябинской области, — сказал ученый Ялиль Суюндуков. — Металлы (железо, кадмий, свинец, цинк) загрязняют почву и попадают в продукцию растениеводства.
Нейтрализовать воздействие тяжелых металлов, по словам ученого, можно путем внесения органических удобрений, извести и цеолитов.
— Ситуация в Сибае показала, что в промышленных городах должен быть налажен постоянный экологический мониторинг, — сказала заместитель председателя Комитета по здравоохранению Римма Утяшева. — Мы должны сохранить предприятие, рабочие места, но в то же время население не должно страдать, нужно обеспечить экологическое благополучие территории.
— Данная тема находится не на периферии, мы пристально следим за ситуацией в Зауралье, — прокомментировал председатель башкирского парламента Константин Толкачев. — Разговор о состоянии экологии Сибая, здоровья населения будет в парламенте продолжаться в различных форматах.