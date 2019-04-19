Спецавтохозяйству не удалось выиграть аукцион мэрии Уфы по отлову животных

Аукцион администрации Уфы по определению организации-отловщика бездомных животных признан несостоявшимся. Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии планировало выделить на услуги по отлову и содержанию собак и кошек 8,1 млн рублей. Единственным, кто заявился на конкурс по такой цене, традиционно оказалось МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Уфы. Хотя предприятие ежегодно выигрывало тендер, в этот раз его заявка была признана не соответствующей требованиям, сообщается на сайте госзакупок.