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Спецавтохозяйству не удалось выиграть аукцион мэрии Уфы по отлову животных

19 апреля 2019, 07:55
Фото: mkset.ru
Заявка предприятия признана несоответствующей требованиям.

Аукцион администрации Уфы по определению организации-отловщика бездомных животных признан несостоявшимся. Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии планировало выделить на услуги по отлову и содержанию собак и кошек 8,1 млн рублей. Единственным, кто заявился на конкурс по такой цене, традиционно оказалось МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Уфы. Хотя предприятие ежегодно выигрывало тендер, в этот раз его заявка была признана не соответствующей требованиям, сообщается на сайте госзакупок.

Кроме того, на условия тендера подало жалобу в Управление Федеральной антимонопольной службы по Башкирии региональное отделение межрегиональной общественной организации «Альянс защитников животных» в Уфе. В результате аукцион был приостановлен. Рассмотрение обращения состоялось вчера, результаты пока не опубликованы. В региональном ФАС их сообщать отказались, попросив прислать письменный запрос.

Ранее представители Спецавтохозяйства признавали, что у них нет пункта для содержания пойманных животных. Отловленные собаки и кошки в нарушение условий контракта и законодательства умерщвляются. Кроме того, на выделенную сумму невозможно обеспечить их лечение, стерилизацию и содержание.

Согласно федеральному закону об ответственном обращении с животными и постановлению правительства о порядке отлова и содержания, пойманных собак и кошек следует отвезти в пункт временного содержания, зарегистрировать и осмотреть. Неизлечимых больных и агрессивных – безболезненно умертвить, остальных привить от бешенства, чипировать и держать на карантине в течение десяти дней.

После этого их положено стерилизовать или кастрировать и вернуть в прежние места обитания. По сообщениям зоозащитников, отловщики «Спецавтохозяйства по уборе города» для умерщвления используют запрещенные препараты, которые вызывают у животных судороги и паралич дыхательных мышц.

В январе Башкирская природоохранная прокуратура провела проверку деятельности Спецавтохозяйства, в ходе которой выявила нарушения постановления правительства в части отсутствия информирования населения об отловленных животных и пункта их временного содержания. В ответ на это директор предприятия Айрат Ахметов объявил выговор начальнику гаражной службы за допущенные нарушения и поручил разработать дорожную карту по их устранению.

Активисты написали обращения в адрес врио главы республики Радия Хабирова, в котором попросили взять ситуацию на контроль и прекратить массовые убийства безнадзорных животных, приостановить тендеры по их отлову, привлечь к ответственности Спецавтохозяйство за жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ). Ответы на свои обращения они пока не получили.

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