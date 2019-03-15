«Без скальпов не возвращайся». В Уфе продолжаются убийства бездомных животных

Зоозащитники сообщили о массовых убийствах бездомных собак и кошек отловщиками МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Уфы. Стало известно содержание переписки сотрудников администрации Демского района. Один из собеседников написал в общем чате в WhatsApp: «Без скальпов не возвращайся». В ответ работник администрации Николай Чайченко, который был на рейде вместе с отловщиками, присылает фотографию лежащей на снегу собаки с подписью «+1». «На Кусимова свору наши, отрабатываем». Затем он отчитался о проделанной работе: «7 шт. Вся свора поймана». На скриншотах видно, что в чате присутствует первый заместитель главы администрации Демского района Уфы Айдар Базгудинов.

Сотрудники администрации прокомментировали порталу Bash.News, что сообщение про скальпы было образным, буквально его понимать не следует. В Спецавтохозяйстве ответили, что ловят только агрессивных животных.

Согласно федеральному закону об ответственном обращении и постановлению правительства о порядке отлова и содержания безнадзорных животных, пойманных собак и кошек следует отвезти в пункт временного содержания, зарегистрировать и осмотреть. Неизлечимых больных и агрессивных – безболезненно умертвить, остальных привить от бешенства, чипировать и держать на карантине в течение десяти дней. После этого их положено стерилизовать или кастрировать и вернуть в прежние места обитания. Однако пункта временной передержки у Спецавтохозяйства нет, как и приюта.

Начальник производственно-технического отдела Спецавтохозяйства Михаил Лебедев признал, что все животные, которые отлавливаются, умерщвляются. По данным статистики Управления ветеринарии Башкирии, в 2017 году в целом по республике были отловлены 41 тыс. животных (35 тыс. собак и почти 6 тыс. кошек), из них 30 тыс. убиты.

В январе Башкирская природоохранная прокуратура провела проверку деятельности Спецавтохозяйства, в ходе которой выявила нарушения постановления правительства в части отсутствия информирования населения об отловленных животных и пункта их временного содержания. В ответ на это директор предприятия Айрат Ахметов объявил выговор начальнику гаражной службы Т. Адиасурину за допущенные нарушения и поручил разработать дорожную карту по их устранению.

Однако убийства продолжаются. По словам зоозащитников, убивают не только бродячих, но и домашних собак и даже щенков, из подвалов пропадают кошки.

Активисты написали обращения в адрес врио главы республики Радия Хабирову, в котором попросили взять ситуацию на контроль и прекратить массовые убийства безнадзорных животных, приостановить тендеры по их отлову, привлечь к ответственности Спецавтохозяйство за жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ).