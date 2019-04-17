В Башкирии появится плавательный всеобуч для школьников и подростков

В 2019 году в Башкирии планируется ввести в эксплуатацию шесть бассейнов в Альшеевском, Аургазинском, Куюргазинском, Фёдоровском, Хайбуллинском и Шаранском районах. Центр спортивной подготовки на улице Камышлинской в Уфе распахнёт свои двери к Летним Международным детским играм. Первых посетителей примет и новый бассейн в Инорсе на улице Т. Янаби.