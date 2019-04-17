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В Башкирии появится плавательный всеобуч для школьников и подростков

17 апреля 2019, 05:25
Фото: glavarb.ru
Радий Хабиров поручил министерству молодёжной политики и спорта активнее взаимодействовать с Всероссийской федерацией плавания для динамичного развития этого вида спорта в Башкирии.

16 апреля в Доме Республики врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с президентом Всероссийской федерации плавания, четырёхкратным олимпийским чемпионом Владимиром Сальниковым, сообщили в пресс-службе главы Башкирии. В ходе встречи обсуждались вопросы развития плавания в регионе, создания инфраструктуры для массовых занятий этим видом спорта.

В 2019 году в Башкирии планируется ввести в эксплуатацию шесть бассейнов в Альшеевском, Аургазинском, Куюргазинском, Фёдоровском, Хайбуллинском и Шаранском районах. Центр спортивной подготовки на улице Камышлинской в Уфе распахнёт свои двери к Летним Международным детским играм. Первых посетителей примет и новый бассейн в Инорсе на улице Т. Янаби.

Владимир Сальников предложил организовать плавательный всеобуч, подразумевающий массовое обучение плаванию школьников и подростков.

— Умение держаться на воде, плавать — это не только здоровый образ жизни и путь к долголетию, — сказал прославленный спортсмен. — Это ещё и возможность спасти тонущих на воде, а значит, сохранить человеческие жизни.

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