В Башкирии появится плавательный всеобуч для школьников и подростков

16 апреля в Доме Республики врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с президентом Всероссийской федерации плавания, четырёхкратным олимпийским чемпионом Владимиром Сальниковым, сообщили в пресс-службе главы Башкирии. В ходе встречи обсуждались вопросы развития плавания в регионе, создания инфраструктуры для массовых занятий этим видом спорта.
В 2019 году в Башкирии планируется ввести в эксплуатацию шесть бассейнов в Альшеевском, Аургазинском, Куюргазинском, Фёдоровском, Хайбуллинском и Шаранском районах. Центр спортивной подготовки на улице Камышлинской в Уфе распахнёт свои двери к Летним Международным детским играм. Первых посетителей примет и новый бассейн в Инорсе на улице Т. Янаби.
Владимир Сальников предложил организовать плавательный всеобуч, подразумевающий массовое обучение плаванию школьников и подростков.
— Умение держаться на воде, плавать — это не только здоровый образ жизни и путь к долголетию, — сказал прославленный спортсмен. — Это ещё и возможность спасти тонущих на воде, а значит, сохранить человеческие жизни.