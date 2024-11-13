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Капитальный ремонт или аквапарк? Дети оказались под водой в уфимской школе
13 ноября, 13:51
Говяжий флот появился в Башкирии
Форсирование затопленного луга стало причиной для юмористических комментариев пользователей, ими наводнены соцсети.
14 июля, 10:46
Топ-4 бассейна Башкирии, которые стоит посетить этим летом
17 июня, 13:06
Летний штраф на ₽25000 придумали в Башкирии
28 мая, 09:32
Пловец из Башкирии завоевал серебро на соревнованиях в Сингапуре
Спортсмен Виталий Цыбрюк привезет в Башкирию «серебро» с соревнований Международного паралимпийского комитета по плаванию в Сингапуре.
22 мая, 03:33
Башкирские пловцы привезут домой минимум пять медалей из Европы
Международные соревнования европейского уровня продолжаются в Португалии на острове Мадейра. В копилке региональной сборной есть «серебро» и «бронза».
29 апреля, 06:04
УГЗ Уфы закупит катер для поисково-спасательного отряда за 1 млн рублей
5 апреля, 10:26
2019
Команда Уфы завоевала серебряную медаль в эстафете на Международных детских играх
12 июля 2019, 04:17
Игорь Тверяков: Почему башкирскому плаванию нужен спасательный круг
Заслуженный тренер Игорь Тверяков высказался откровенно о наболевшем.
25 июня 2019, 12:21
В Башкирии появится плавательный всеобуч для школьников и подростков
17 апреля 2019, 05:25
2018
Пловчиха из Башкирии Полина Егорова завоевала «золото» на юношеской Олимпиаде
13 октября 2018, 05:19
2017
Советы уфимцам: На что обратить внимание при выборе бассейна?
17 октября 2017, 11:50

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