БСК займет у банка «Россия» 3 миллиарда рублей

АО «Башкирская содовая компания» (БСК) займет у уфимского филиала банка «Россия» 3 млрд рублей на финансирование текущей деятельности. Сделку одобрил совет директоров БСК. Средства предоставляются сроком на год двумя траншами под 8,7% и 8,75%, следует из информации «Спарк-Интерфакс».