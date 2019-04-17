БСК займет у банка «Россия» 3 миллиарда рублей

АО «Башкирская содовая компания» (БСК) займет у уфимского филиала банка «Россия» 3 млрд рублей на финансирование текущей деятельности. Сделку одобрил совет директоров БСК. Средства предоставляются сроком на год двумя траншами под 8,7% и 8,75%, следует из информации «Спарк-Интерфакс».
В феврале сообщалось, что Башкирская содовая компания заключила кредитное соглашение с ВТБ на 7,15 млрд рублей.
БСК является крупнейшим производителем в России кальцинированной и пищевой соды ПВХ. Компания входит в группу «Башкирская химия», которой принадлежат 57% акций предприятия, еще 38% владеет башкирская госинвесткомпания «Региональный фонд».