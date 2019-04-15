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Галопом по европам: Реалии не подтвердили репутацию Уфы как «умного города»

15 апреля 2019, 10:39
Фото: Артур Салимов. / Mkset.ru
Медиакорсеть искала основания для громкого заявления Ульфата Мустафина о том, что Уфа «не только не отстает от многих городов Европы, но и опережает по ряду проектов в реализации концепции «умного города».

Неделя прошла с момента триумфального выступления главы администрации Уфы Ульфата Мустафина на международной конференции «День городов» в рамках 68-й сессии Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН).

Напомним, мэр города рассказал руководителям городских администраций стран – членов ЕЭК ООН об опыте башкирской столицы в реализации IT-проектов в рамках программы «Умный город». Примечательно, что Россию на этом форуме представляли только две делегации - из Москвы и из Уфы. Как сообщалось на сайте администрации Уфы, в ходе мероприятия участники продемонстрировали международной аудитории свои успешные практики; поделились инновационными решениями в отношении «умных» устойчивых городов. Непосредственно мэр Уфы принял участие в работе круглого стола «Повышение эффективности городского обслуживания и управления».

Эти фотографии сделаны всего в паре кварталов от Гостиного двора в Уфе, практически в центре "умного города".Эти фотографии сделаны всего в паре кварталов от Гостиного двора в Уфе, практически в центре "умного города".

Судя по всему, аудитория восприняла выступление Ульфата Мустафина доброжелательно, потому что сам он явно остался доволен дебютом на трибуне престижного европейского события, а по окончании мероприятия, видимо, от избытка чувств заявил корреспонденту ТАСС, что Уфа «не только не отстает от многих городов Европы, но и опережает по ряду проектов в реализации концепции «умного города».

Судя по этим кадрам, умное решение мусорной реформы в Уфе будет найдено не скоро.Судя по этим кадрам, умное решение мусорной реформы в Уфе будет найдено не скоро.

Однако у жителей Уфы заявление главы города вызвало как минимум недоумение.

- Есть у нас проекты «Уфа новогодняя», «Уфа праздничная», а теперь давайте пусть будет «Уфа амбициозная», будем всем рассказывать, как у нас всё круто. А на самом деле ни с транспортом, ни с дорогами, ни с мусором разобраться не можем, - такой комментарий оставили раздосадованные горожане в соцсетях под сообщением о выступлении Ульфата Мустафина с трибуны ЕЭК ООН.

Руины памятника архитектуры на фоне новостройки и покосившийся забор с рекламой легких заработков можно справедливо назвать символами нынешней Уфы.Руины памятника архитектуры на фоне новостройки и покосившийся забор с рекламой легких заработков можно справедливо назвать символами нынешней Уфы.

Фотокорреспондент Медиакорсети прогулялся по улицам города и воочию убедился, что даже в центре можно найти факты, которые никак не позволяют Уфе называться умным городом во всех смыслах этого слова.

Глядя на грязную набережную реки Уфы в Сипайлово и изрытые ямами газоны и улицы, остается только мечтать об интеллектуальном будущем столицы республики.Глядя на грязную набережную реки Уфы в Сипайлово и изрытые ямами газоны и улицы, остается только мечтать об интеллектуальном будущем столицы республики.

Кстати, завтра, 16 апреля, в администрации Уфы состоится очередное оперативное совещание. Скорее всего, Ульфат Мустафин поведает своим подчиненным о своей поездке в Европу и сообщит еще немало интересных подробностей.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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