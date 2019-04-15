Галопом по европам: Реалии не подтвердили репутацию Уфы как «умного города»

- Есть у нас проекты «Уфа новогодняя», «Уфа праздничная», а теперь давайте пусть будет «Уфа амбициозная», будем всем рассказывать, как у нас всё круто. А на самом деле ни с транспортом, ни с дорогами, ни с мусором разобраться не можем, - такой комментарий оставили раздосадованные горожане в соцсетях под сообщением о выступлении Ульфата Мустафина с трибуны ЕЭК ООН.