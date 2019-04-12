Игорю Ларионову не удалось стать новым главным тренером "Салавата Юлаева"

Николаю Цулыгину, благодаря игрокам команды, удалось сохранить свой пост. Предполагалось, что сегодня руководство Башкирии должно было вручить Николаю Леонидовичу вольную. Но ведущие хоккеисты команды во главе с капитаном Григорием Паниным на встрече с врио руководителя региона Радием Хабировым попросили специалиста оставить. Их желание было удовлетворено.
Однако, как сообщил информированный источник, когда игроки узнали, что "Салават Юлаев" мог возглавить легендарный Игорь Ларионов, они испытали противоречивые чувства.
Легенда мирового хоккея, олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли и прочих хоккейных наград, Игорь Ларионов мог начать свою тренерскую карьеру именно в Уфе. Если бы назначение состоялось, это событие, могло по-настоящему взорвать хоккейный мир. На второй план ушел бы даже финал Кубка Гагарина с участием московского "ЦСКА" и омского "Авангарда".
О едва не состоявшемся появлении на тренерском мостике юлаевцев стало известно нашей редакции в анонимном разговоре с одним из игроков уфимской команды. Если бы результат, показанный "Салаватом Юлаевым" оказался хуже достигнутого, скорее всего Николая Цулыгина ждала бы роль ассистента Игоря Ларионова.
Напомним, сегодня на "Уфа-Арене" врио главы Башкирии Радий Хабиров встречался с игроками, тренерским штабом и персоналом команды, чтобы поздравить их с успешным окончанием сезона.
На следующей неделе состоится правление клуба, члены которого обсудят будущее игроков основной команды, а также некоторых персоналий из числа топ-менеджмента клуба.
Справка: Игорь Николаевич Ларионов (3 декабря 1960, Воскресенск, Московская область, РСФСР, СССР) — советский и российский хоккеист, игравший на позиции центрального нападающего. Заслуженный мастер спорта СССР (1982), капитан.
В 1980-е Ларионов играл центрфорвардом в составе знаменитой пятёрки, в которую также входили защитники Вячеслав Фетисов и Алексей Касатонов и нападающие Сергей Макаров и Владимир Крутов и которая была лидирующим звеном ЦСКА и сборной СССР.
После отъезда в НХЛ Ларионов выступал в клубах «Ванкувер Кэнакс», «Сан-Хосе Шаркс», «Детройт Ред Уингз» и «Нью Джерси Дэвилз». В составе «Детройта» он трижды побеждал в кубке Стэнли.
Игорь Ларионов — один из нескольких хоккеистов в мире (наравне с Вячеславом Фетисовым, Павлом Дацюком, Сидни Кросби, Джонатаном Тэйвзом, Патрисом Бержероном, Кори Перри и Скоттом Нидермайером), кому удалось выиграть основные титулы мирового хоккея: Олимпиаду, чемпионаты мира среди взрослых и юниоров, Кубок Канады или мира, Кубок Стэнли.
В настоящее время занимается агентской деятельностью. Среди клиентов Ларионова: Андрей Локтионов, Тайлер Сегин, Наиль Якупов — первый номер драфта НХЛ-2012, Алекс Гальченюк, Артём Сергеев, Илья Самсонов (ХК Металлург-Магнитогорск).