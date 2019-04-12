Игорю Ларионову не удалось стать новым главным тренером "Салавата Юлаева"

Легенда мирового хоккея, олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли и прочих хоккейных наград, Игорь Ларионов мог начать свою тренерскую карьеру именно в Уфе. Если бы назначение состоялось, это событие, могло по-настоящему взорвать хоккейный мир. На второй план ушел бы даже финал Кубка Гагарина с участием московского "ЦСКА" и омского "Авангарда".