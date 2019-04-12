Банк «Форштадт» взыскал с мэрии 28 млн рублей за ремонт дороги Уфа-Затон

Как следует из материалов дела, в 2016 году строительная компания «ГПДС» заключила с управлением по строительству мэрии договор генподряда по ремонту дороги Уфа-Затон. Цена контракта составила около 440,5 млрд рублей. Работы были завершены по графику в декабре 2017 года и были приняты заказчиком без возражений и замечаний. Мэрия в полном объеме услуги ГПДС к этому сроку не оплатила. В 2018 году генподрядчик заключил с банком «Форштадт» договор уступки права требования оплаты за ремонт дороги. На дату подписания контракта она составляла 243,8 млн рублей. За уступку банк заплатил строительной компании 220,5 млн рублей. Согласно графику оплаты, очередной платеж банку со стороны мэрии в размере 27 млн рублей должен был поступить не позднее 31 декабря 2018 года, однако до сих пор не исполнен. Истец также просил взыскать проценты с этой суммы.