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Банк «Форштадт» взыскал с мэрии 28 млн рублей за ремонт дороги Уфа-Затон

12 апреля 2019, 06:55
Фото: pixabay.com
Администрация города просрочила очередной платеж.

Банк «Форштадт» взыскал в Арбитражном суде Башкирии с Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы почти 28,5 млн рублей.

Как следует из материалов дела, в 2016 году строительная компания «ГПДС» заключила с управлением по строительству мэрии договор генподряда по ремонту дороги Уфа-Затон. Цена контракта составила около 440,5 млрд рублей. Работы были завершены по графику в декабре 2017 года и были приняты заказчиком без возражений и замечаний. Мэрия в полном объеме услуги ГПДС к этому сроку не оплатила. В 2018 году генподрядчик заключил с банком «Форштадт» договор уступки права требования оплаты за ремонт дороги. На дату подписания контракта она составляла 243,8 млн рублей. За уступку банк заплатил строительной компании 220,5 млн рублей. Согласно графику оплаты, очередной платеж банку со стороны мэрии в размере 27 млн рублей должен был поступить не позднее 31 декабря 2018 года, однако до сих пор не исполнен. Истец также просил взыскать проценты с этой суммы.

Ответчик исковые требования не признал и ходатайствовал о привлечении к делу в качестве третьего лица госкомитет Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству. Однако суд в ходатайстве отказал.

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#Новости#Ремонт дорог#Банк#Администрация Уфы#Влада Шипилова#Экономика
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