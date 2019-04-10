В Башкирии дома в селе Зирган подтопило из-за отсутствия канавы

Микрорайон достаточно новый, его стали застраивать в 2010 году. Талые воды превращают огороды в реки, а по улицам порой бывает невозможно проехать. Приходится пересаживаться на лодки. Как выяснили журналисты телеканала БСТ, проблему микрорайона можно решить с помощью водоотводного канала, но уже несколько лет чиновники не могут это сделать.