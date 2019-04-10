В Башкирии дома в селе Зирган подтопило из-за отсутствия канавы

Телеканал БСТ рассказал историю жителей одного микрорайона села Зирган Мелеузовского района Башкирии. Их дома каждый год подтапливает талыми водами. Проблему можно решить, прорыв обходной водоотводный канал. Но пока она не решается.
Микрорайон достаточно новый, его стали застраивать в 2010 году. Талые воды превращают огороды в реки, а по улицам порой бывает невозможно проехать. Приходится пересаживаться на лодки. Как выяснили журналисты телеканала БСТ, проблему микрорайона можно решить с помощью водоотводного канала, но уже несколько лет чиновники не могут это сделать.
- Тоже занимаюсь этими вопросами, проблемами. Будем делать водоотводной канал, - сообщил глава администрации Зирганского сельсовета Раиль Абдулганиев.- В этом году по мере возможности, по мере финансирования. Район в курсе, знает. Сперва там надо вызвать геодезистов, местность полностью изучить.
Раиль Абдулганиев возглавил сельсовет недавно, несколько месяцев назад. Местные жители надеются, что у него получится помочь решить им их проблему, чтобы следующей весной им уже не пришлось снова вытаскивать лодки для передвижения по улице.