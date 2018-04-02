В Зауралье Башкирии прогнозируют сильный паводок

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Башгидромет сообщает, что самая опасная ситуация с паводком в этом году может сложиться в Зауралье.
Для степных рек в этих краях характерны заторы, движение воды поверх льда, выход из берегов, быстрые и локальные повышения уровня воды. По этим причинам, степные и горные реки достигают максимального уровеня в первые же дни после вскрытия.
Сложной ситуации с паводком стоит остерегаться жителям Абзелиловского, Хайбуллинского и Баймакского районов, проживающим в населенных пунктах на берегах рек Сакмар и Таналык. Здесь промерзание почвы достигает до двух метров, толщина ледового покрова — более метра, запасы воды в снеге по Хайбуллинскому району составляют 100%, что говорит о предпосылках для бурного развития паводка.
По словам министра экологии Башкирии Илдара Хадыева, аналогичные ситуации наблюдались в 1998, 2005 и 2013 годах.
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