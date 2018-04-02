В Зауралье Башкирии прогнозируют сильный паводок

Для степных рек в этих краях характерны заторы, движение воды поверх льда, выход из берегов, быстрые и локальные повышения уровня воды. По этим причинам, степные и горные реки достигают максимального уровеня в первые же дни после вскрытия.

Сложной ситуации с паводком стоит остерегаться жителям Абзелиловского, Хайбуллинского и Баймакского районов, проживающим в населенных пунктах на берегах рек Сакмар и Таналык. Здесь промерзание почвы достигает до двух метров, толщина ледового покрова — более метра, запасы воды в снеге по Хайбуллинскому району составляют 100%, что говорит о предпосылках для бурного развития паводка.