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В Уфе прекратят рисовать граффити
29 октября, 13:51
Когда брать отпуск в 2025 году: экономим дни и получаем хорошие выплаты
14 октября, 15:50
Сентябрь
Когда каникулы у школьников в Башкирии
3 сентября, 14:57
Июль
Небывалый град ударил по Башкирии
4 июля, 13:30
Июнь
Аллергия на тополиный пух: как выжить в сезон
10 июня, 11:09
Май
В Башкирии прогнозируются заморозки и штормовое усиление ветра
18 мая, 10:48
Затопленные паводком в Башкирии участки больше не контролируют
В Башкортостане не осталось подтопленных участков, следует из данных сводки Госкомитета республики по ЧС о паводковой обстановке.
2 мая, 04:48
Апрель
Уровень воды в реках Башкирии продолжает увеличиваться
28 апреля, 04:43
В Уфе зафиксирован новый температурный рекорд
23 апреля, 04:30
Весна-2024: основные модные тренды, которые стоит воплотить в своем гардеробе
19 апреля, 09:52
Курортный сбор в путешествиях: кто, где и как его платит
18 апреля, 19:03
Майские праздники в Уфе
15 апреля, 09:09
Подтопление прогнозируется в трех районах Башкирии
8 апреля, 05:45
Важное заявление о погодных условиях в Башкирии сделали в МЧС
7 апреля, 10:25
Ледоход в Башкирии начнется раньше обычного
1 апреля, 10:45
Март
Метеоролог обещал москвичам теплое начало апреля
Глава центра прогнозов Александр Шувалов рассказал, что ждет столицу в ближайшие дни.
28 марта, 17:44
Терапевт посоветовала не прятать теплые куртки в шкаф
Доктор-терапевт Людмила Лапа объяснила, как одеваться в межсезонье.
28 марта, 17:40
Рыбалка в Башкирии весной 2024 года — без улова не останетесь
27 марта, 11:34
Грузовым автомобилям временно запретят въезд в Уфу
Данная мера вводится для того, чтобы сохранить городские дороги в целости в период весенней распутицы, сообщили в администрации Уфы.
27 марта, 04:51
В Башкирии потеплеет до +13 градусов
24 марта, 04:20

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