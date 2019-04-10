На директора ГУП «Управление административными зданиями» завели второе дело

В Уфе в отношении бывшего директора государственного унитарного предприятия возбуждено второе уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий и растрате активов предприятия в особо крупном размере - сообщили в пресс-службе СУ СК по Башкирии.
Первое дело по таким же преступлениям, но по другим эпизодам, было заведено на Эльвиру Берг в феврале, тогда же ее арестовали по решению суда.
Новые эпизоды касаются действий директора ГУП «УАЗ» в 2015 и 2018 году в отношениях с ООО «Аврора Плюс».
Следствие установило, что в 2015 году ГУП «УАЗ» передало в аренду ООО «Аврора Плюс» нежилые помещения, расположенные на территории Уфы, на срок до 2030 года. Эльвира Берг, находясь на должности директора ГУП «УАЗ» дала указание подчиненным оплатить за период с 2015 по 2018 годы коммунальные и иные услуги этих объектов, а также оплатила за счет предприятия ремонт одного из объектов, на общую сумму более 26 млн рублей.
Хотя директор госпредприятия должна была знать, что арендатор сам оплачивает коммунальные услуги, а также за свой счет производит текущий и капитальный ремонт арендуемых помещений.
Но и это еще не всё. В 2018 году «Управление административными зданиями» продало ООО «Аврора Плюс» помещение в Уфе, числящееся как старая котельная по цене около 800 тысяч рублей. Но на самом деле, это была новая котельная с новым дорогостоящим оборудованием, расходы на строительство которой составили более 9,5 млн рублей.
Таким образом действиями обвиняемой были нарушены права и законные интересы общества и государства, а такжепричинен материальный ущерб госпредприятию на общую сумму свыше 35 млн рублей, считает следствие.
Расследование уголовного дела продолжается при оперативном сопровождении республиканского управления ФСБ России.