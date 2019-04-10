На директора ГУП «Управление административными зданиями» завели второе дело

Но и это еще не всё. В 2018 году «Управление административными зданиями» продало ООО «Аврора Плюс» помещение в Уфе, числящееся как старая котельная по цене около 800 тысяч рублей. Но на самом деле, это была новая котельная с новым дорогостоящим оборудованием, расходы на строительство которой составили более 9,5 млн рублей.