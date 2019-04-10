Бывший киберфутболист «Уфы» Роберт Фахретдинов выступит за сборную России

В состав сборной России на первый международный турнир по киберфутболу вошли Антон «Klenoff» Кленов из московского «Динамо» и бывший киберфутболист ФК «Уфа» Роберт «Ufenok77» Фахретдинов из столичного «Локомотива».
Первый турнир FIFA eNations Cup пройдет в Лондоне 13–14 апреля, в соревнованиях примут участие 20 сборных. Призовой фонд турнира составит 100 тысяч долларов. Если российские киберфутболисты выступят успешно, то они поднимутся в рейтинге, что позволит принять участие в чемпионате мира по интерактивному футболу (FIFA eWorld Cup 2019).
— На бумаге мы далеко не фавориты, но всех соперников мы знаем, я посетил много международных турниров на протяжении последних семи лет, которые я играю, я знаю стили игроков каждой сборной, — сказал Роберт Фахретдинов. — Не думаю, что это дополнительная для нас пища, потому что ты должен играть первым номером и навязывать свой стиль. У нас есть амбиции, будем стремиться к самому максимальному результату. Обещаем подготовиться, стараться, выложиться на максимуме, а как там получится — не можем дать гарантий.
На предварительном этапе сборная России сыграет в группе D вместе с командами Португалии, Австралии, Дании и Нидерландов. В рамках одной встречи пройдут индивидуальные (1 на 1) и командные (2 на 2) матчи на консолях Xbox и PlayStation. Две лучшие сборные из каждой группы выйдут в плей-офф.
Роберт Фахретдинов родился в Уфе, он представлял футбольный клуб «Уфа» с августа 2016 по август 2017 года. Тогда ФК «Уфа» впервые в истории российского футбола продал своего киберфутболиста в другой клуб — ФК «Локомотив».