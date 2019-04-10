Бывший киберфутболист «Уфы» Роберт Фахретдинов выступит за сборную России

— На бумаге мы далеко не фавориты, но всех соперников мы знаем, я посетил много международных турниров на протяжении последних семи лет, которые я играю, я знаю стили игроков каждой сборной, — сказал Роберт Фахретдинов. — Не думаю, что это дополнительная для нас пища, потому что ты должен играть первым номером и навязывать свой стиль. У нас есть амбиции, будем стремиться к самому максимальному результату. Обещаем подготовиться, стараться, выложиться на максимуме, а как там получится — не можем дать гарантий.