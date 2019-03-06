Лекарства через скандал: В Уфе диабетику дали медикаменты лишь после поста в соцсетях

- Еще один момент, который, скорее всего, будет рассматриваться как бездействие моего отца. Как выяснилось сегодня, врачи никаким образом не фиксировали обращение отца к ним. То есть он приходил без записи и никак не оформлялся. Зачем, собственно, записываться к врачу, чтобы узнать поступили ли лекарства? Просто заходил к врачам, заведующим и спрашивал: ну что с лекарствами? Отец никогда не скандалит, не требует, чтобы к нему вышел главврач и т.д. Он тихонько, как обычный пенсионер, которому не объясняют, как ему надо действовать, тупо обивал пороги. Сейчас подозреваю, что они начнут гнуть линию, что он как бы и не приходил вовсе... Ребят, если ваш ответ будет таким, то я на этом не остановлюсь и полезу ковырять еще глубже, - пообещал Павел Степанов.