Лекарства через скандал: В Уфе диабетику дали медикаменты лишь после поста в соцсетях

Блогер Павел Степанов опубликовал возмущенное сообщение, которое стало сегодня одним из самых обсуждаемых в соцсетях. Павел описал ситуацию, в которой оказался его 65-летний отец, нуждающийся в постоянном приеме лекарств от сахарного диабета. Как выяснилось, уже почти 3,5 года отец не получает препараты «Диабетон» и «Метморфин» через поликлинику №46, хотя имеет на это полное право. Пенсионер вынужден покупать их на свои средства, а это 1000-1300 рублей в месяц из пенсии, которая и так невелика.
- Сначала мама пыталась дозвониться до отдела организации фармацевтической деятельности и лекарственного обеспечения Минздрава Башкирии. Два дня она пыталась узнать у них, как же получить жизненно необходимые лекарства для моего отца. На третий день после безуспешных попыток дозвониться до Минздрава мама решила позвонить в общественную приемную главы республики, - рассказал Павел Степанов. - Мама объяснила ситуацию и девушка сказала, что сейчас соединит её напрямую с этим отделом. Там рассказали, что лекарствами снабжают всех нормально. Просто нужно идти к заведующему, а не к эндокринологу, и всё отец получит.
На следующий день отец Павла так и поступил. Снова пришел в поликлинику, но ничего не изменилось: лекарств для него как не было, так и нет.
- Там так и сказали - звоните, приходите как-нибудь в другой раз, как вы приходили все эти 3,5 года. Достал из кошелька 1000 рублей и сам снова купил себе лекарства, – продолжил рассказ Павел Степанов.
Блогер резонно предположил, что перебои с лекарствами могли возникнуть из-за того, что их не закупили, из-за отсутствия средств или по другим более-менее уважительным причинам. Он решил самостоятельно прояснить ситуацию и обнаружил на портале госзакупок исчерпывающую информацию о том, что вполне весомые партии обоих препаратов, необходимых его отцу, как диабетику, были своевременно закуплены и доставлены в Башкирию.
- «Гликлазид» (это и есть «Диабетон») закупили в 2018 году примерно на 110-120 млн рублей. Это примерно от 850 тысяч пачек до 1 млн пачек в год. В республике официально болеют диабетом 106 000 тысяч человек. Если давать каждому хотя бы по пачке в месяц, то выходит 9,4 пачек в год на человека. Это очень грубо посчитано. Естественно, скорее всего, я где-то чего-то не понимаю. Но!!! Явно льготами пользуются не все. В основном пенсионеры и малоимущие. Ну и со вторым лекарством дела так же обстоят. Так где же эти лекарства? – задался вопросом Павел и отметил в своем сообщении нового и.о. министра здравоохранения РБ Максима Забелина.
Реакция на его пост в Фейсбуке последовала достаточно быстро. Пресс-секретарь главы регионального минздрава Светлана Кускарбекова уточнила данные отца Павла и пообещала позже дать информацию по поводу возникшей ситуации с его отцом.
Тем временем, судя по всему, заработал принцип «волшебного пинка», который, как правило, заставляет двигаться даже самые «скрипучие» бюрократические механизмы.
- Уже позвонили отцу. Лекарства нашлись! Оказывается, можно получать лекарства в дневном стационаре, но об этом ему никогда не говорили. В общем, вроде как бы решили пока. Меня другое смущает: почему эту информацию не доводят до пациентов? – сообщил Павел Степанов.
Другие пользователи соцсетей задались иными вопросами на эту же тему.
Например, получать бесплатные лекарства через дневной стационар можно теперь всем, кто в них нуждается, или это касается только отца Павла Степанова и других авторов жалоб в соцсетях? Есть надежда получить ответ на этот вопрос от представителей минздрава Башкирии чуть позже.
Обсуждение данной темы в общественном пространстве набирает обороты. Очень многие рассказали, что вынуждены приобретать полагающиеся им бесплатно лекарства на свои средства, причем по весьма дорогой цене.
Пожалуй, только одно мнение отличалось от общего настроя.
- Ежемесячно моя бабушка получает положенный ей по закону набор для диабета – то есть иглы для инъекций, пробник к глюкозомеру и иглы, чтобы делать пробы! Инсулин без проблем, прихожу в аптеку с рецептом от dottore famigliare, бывает, что именно такого нет, извиняются, спрашивают, есть ли ещё дома инсулин в наличии, и часа через два привозят! – сообщила Инзила Шаймарданова и чуть позже уточнила, что речь идет об Италии.
Напомним, на одном из недавних совещаний в правительстве Башкирии в формате «Здравчас» обсуждалась как раз тема обеспечения жителей республики лекарственными препаратами.
И.о. главы минздрава Максим Забелин тогда признал, что проблема с обеспечением лекарств существует и предложил решать ее за счет централизации закупок, определив единого фармоператора. Также он отметил необходимость увеличения финансирования.
Врио главы Башкирии Радий Хабиров, в свою очередь, отметил, что граждане в своих жалобах сообщают о нехватке в больницах обычных медикаментов и расходных материалов. Он поручил провести анализ ситуации и жёстко пресекать случаи, когда врачи заставляют пациентов самостоятельно покупать лекарства, которые должны предоставляться бесплатно
Повторного «разбора полетов» на эту тему пока не было. Возможно, он произойдет после нашумевшей истории с препаратами для отца блогера Павла Степанова.
Тем временем стоит вспомнить, что ситуация с нехваткой лекарств в Башкирии возникла не вчера, причем речь идет о недостатке как обычных медикаментов, так и жизненно важных препаратов. Есть печальные случаи, когда люди с легочной гипертензией умирали, оставшись без дорогостоящих лекарств, которыми их должно обеспечивать государство. Так, трагический случай произошел в сентябре прошлого года. Подростка из Зианчуринского района Башкирии, оставшегося без дорогостоящего препарата «Траклир», врачи перевели на аналогичный препарат, «Бозенекс», от которого ему становилось все хуже. Родители отправили 16-летнего мальчика в Москву на срочное лечение, но в пути ему стало плохо. И в итоге подросток умер.
Год назад, весной, вопрос снабжения медикаментами лекарствами обсуждался на уровне руководства Башкирии. Представители минздрава РБ тогда объясняли перебои с препаратами тем, что на федеральном уровне изменился порядок проведения их закупок, но специалисты ведомства не успели оформить документы надлежащим образом. Виновные были наказаны, средства на приобретение препаратов из бюджета республики выделены. Но все эти меры не помогут вернуть жизни нескольких жителей республики, страдавших легочной гипертензией, которые скончались из-за отсутствия лекарств.
В сложной ситуации продолжительное время находились также 18 детей и 12 взрослых, больных первичным иммунодефицитом. Они на полгода остались без лекарств. Получить препараты удалось только после ряда громких публикаций в СМИ.
...На момент публикации в истории отца Павла Степанова выяснилась еще одна интересная деталь, о которой сообщил сын.
- Еще один момент, который, скорее всего, будет рассматриваться как бездействие моего отца. Как выяснилось сегодня, врачи никаким образом не фиксировали обращение отца к ним. То есть он приходил без записи и никак не оформлялся. Зачем, собственно, записываться к врачу, чтобы узнать поступили ли лекарства? Просто заходил к врачам, заведующим и спрашивал: ну что с лекарствами? Отец никогда не скандалит, не требует, чтобы к нему вышел главврач и т.д. Он тихонько, как обычный пенсионер, которому не объясняют, как ему надо действовать, тупо обивал пороги. Сейчас подозреваю, что они начнут гнуть линию, что он как бы и не приходил вовсе... Ребят, если ваш ответ будет таким, то я на этом не остановлюсь и полезу ковырять еще глубже, - пообещал Павел Степанов.
Мы также надеемся получить ответ из минздрава по поводу этой странной ситуации.
Медиакорсеть следит за ситуацией.