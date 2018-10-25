В Башкирии пациентку с орфанным заболеванием лишали необходимых лекарств

38-летняя жительница Бирска более четырех лет страдает редкой тяжелой болезнью, которая включена в перечень орфанных заболеваний, однако, несмотря на заключение врачей о необходимости приёма пациентом дорогостоящих лекарств, гражданка не обеспечивалась ими в необходимом объеме, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Стоимость годового курса лечения указанными препаратами составляет около 3 миллионов рублей. Женщина не могла приобрести их за счет собственных средств и обратилась за защитой своих прав в прокуратуру.

В Кировский районный суд Уфы было направлено исковое заявление. После его рассмотрения суд обязал минздрав республики обеспечить льготника необходимыми медикаментами.

После прокурорского вмешательства заявительницу обеспечили лекарственными средствами.