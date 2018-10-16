В Башкирии 14-летняя девочка с диабетом скончалась в больнице

Информацию изданию подтвердили в следственном комитете республики. Известно, что девочка страдала сахарным диабетом и лежала в Красноусольской центральной районной больнице.

В некоторых СМИ появилась информация, о том, что пациентка скончалась из-за нехватки инсулина, но в ведомстве правоохранительных органов эту информацию не подтверждают. Изъята необходимая документация, проводится расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза.