В Башкирии 14-летняя девочка с диабетом скончалась в больнице

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Есть версия, что ребенок погиб от нехватки инсулина.
15 октября в Гафурийском районе умерла 14-летняя пациентка, сообщают «Вести-Башкортостан».
Информацию изданию подтвердили в следственном комитете республики. Известно, что девочка страдала сахарным диабетом и лежала в Красноусольской центральной районной больнице.
В некоторых СМИ появилась информация, о том, что пациентка скончалась из-за нехватки инсулина, но в ведомстве правоохранительных органов эту информацию не подтверждают. Изъята необходимая документация, проводится расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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