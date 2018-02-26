В Башкирии проверят, получают ли лекарства люди с орфанными заболеваниями

Общественная организация "Хантер-синдром" запускает горячую линию. Активисты хотят проверить как исполняется постановление регионального правительства о выдаче льготных препаратов.

О фактическом получении орфанных препаратов можно сообщить по телефону 8-937 150 32 12 и по электронной почте: [email protected]. Необходимо заполнить специальную форму, указав необходимые данные.

Напомним, 15 ноября 2017 г. было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ, в связи с постоянными перебоями в обеспечении лекарственными препаратами.

- Информация, предоставленная в соответствующей форме или направленная по электронной почте, будет учтена общественной организацией. Надеемся, что горячая линия позволит не допустить повторения подобных ситуаций, - говорится в сообщении.