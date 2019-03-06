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Биатлонист из Башкирии завоевал на Зимней универсиаде золотую медаль

6 марта 2019, 12:47
Фото: mmpsrb.ru
После универсиады спортсмен отправится на чемпионат мира.

Сегодня, 6 марта, на Зимней универсиаде – 2019 в Красноярске в рамках соревнований по биатлону прошла спринтерская гонка на 20 км, на которой 24-летний воспитанник ГБУ СШОР по биатлону РБ Эдуард Латыпов стал первым, обогнав Дмитрия Иванова и Никиту Поршнева, сообщили в пресс-службе министерства молодежной политики и спорта Башкирии.

Завтра, 7 марта, будет гонка преследования. После этого Латыпов будет участвовать в чемпионате мира.

Напомним, на этой Универсиаде 4 марта Эдуард Латыпов занял второе место в мужской индивидуальной гонке на 20 км. Тогда он уступил 5,5 секунд Никите Поршневу из Саратова, который завоевал золотую медаль.

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