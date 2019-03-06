Биатлонист из Башкирии завоевал на Зимней универсиаде золотую медаль

Сегодня, 6 марта, на Зимней универсиаде – 2019 в Красноярске в рамках соревнований по биатлону прошла спринтерская гонка на 20 км, на которой 24-летний воспитанник ГБУ СШОР по биатлону РБ Эдуард Латыпов стал первым, обогнав Дмитрия Иванова и Никиту Поршнева, сообщили в пресс-службе министерства молодежной политики и спорта Башкирии.