Биатлонист из Башкирии завоевал на Зимней универсиаде золотую медаль

Сегодня, 6 марта, на Зимней универсиаде – 2019 в Красноярске в рамках соревнований по биатлону прошла спринтерская гонка на 20 км, на которой 24-летний воспитанник ГБУ СШОР по биатлону РБ Эдуард Латыпов стал первым, обогнав Дмитрия Иванова и Никиту Поршнева, сообщили в пресс-службе министерства молодежной политики и спорта Башкирии.
Завтра, 7 марта, будет гонка преследования. После этого Латыпов будет участвовать в чемпионате мира.
Напомним, на этой Универсиаде 4 марта Эдуард Латыпов занял второе место в мужской индивидуальной гонке на 20 км. Тогда он уступил 5,5 секунд Никите Поршневу из Саратова, который завоевал золотую медаль.