Спортсмен из Башкирии взял бронзу на чемпионате Европы по шорт-треку

Накануне, 12 января, стало известно, что спортсмен из Башкирии Семен Елистратов выиграл бронзовую медаль на чемпионате Европы по шорт-треку, который проходит в голландском Дордрехте. Об этом, в частности, сообщил портал sport24.ru.

Семен Елистратов стал третьим на дистанции 1500 метров, он показал в финальном забеге результат 2 минуты 13,740 секунды.

При этом Семен уступил победителю забега, представителю Венгрии Шаолиню Шандору Лю, 0,161 секунды. Вторым стал еще один представитель Венгрии Шаоан Лю (2.13,665).

Другой россиянин Денис Айрапетян с результатом 2.13,896 стал четвертым, а Павел Ситников с результатом 2.29,801 стал лучшим в финале В.