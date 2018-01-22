Башкирский спортсмен обыграл чемпионку мира по прыжкам в высоту

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Спортсмен прыгнул на 2,36 метра.
Башкирский спортсмен Данил Лысенко, который стал серебряным призером чемпионата мира – 2017, показал лучший результат сезона в мире в легкоатлетических соревнованиях по прыжкам в высоту «Битва полов», которые прошли в Москве, сообщает «БСТ».
За свой прыжок высотой 2,36 метра спортсмен получил 1233 очка, обыграв двукратную чемпионку мира Марию Ласицкене, которая прыгнула на высоту 1,99 метра и получила 1209 очков.
В 2018 году Данил Лысенко из Бирска побил личный рекорд во второй раз. 7 января на чемпионате в Екатеринбурге спортсмен прыгнул на 2,35 метра.
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