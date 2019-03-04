«Я никогда не хитрю, это мое кредо»: По делу Филиппова допросили двух вице-мэров Уфы

Сегодня в Октябрьском райсуде Уфы на очередном заседании по уголовному делу в отношении бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова и экс-главы управления капстроительства мэрии Марата Гареева допросили первого заместителя главы администрации Уфы Салавата Хусаинова и замглавы Илгиза Насыртдинова. Допрос Хусаинова получился эмоциональным — вице-мэр не смог ответить практически ни на один задаваемый защитой вопрос. Как в конце отметила адвокат Филиппова Зульфия Акбашева, на все вопросы он давал три варианта ответа: «не знаю», «не помню» и «надо посмотреть».
Напомним, Филиппов и Гареев обвиняются в превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) при реализации федеральной программы расселения ветхого и аварийного жилья. По версии следствия, чиновники из личной заинтересованности включали в программу «Жилище», финансируемую из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, аварийные дома, ранее переданные застройщикам по договорам развития территорий.
Салават Хусаинов, с 29 января 2013 года по август 2014 года занимавший должность главы администрации Октябрьского района Уфы, сообщил, что решения о признании домов аварийными утверждались городской межведомственной комиссией под председательством первого заместителя главы мэрии Уфы на основании перечня администрации района. Формированием списков в Октябрьском районе занимается отдел учета и распределения жилья.
Адвокат Филиппова Алексей Зеликман задал вопрос, знал ли Хусаинов, какие дома были признаны аварийными у него в районе.
- Детально по каждому дому, наверное, не знал, - ответил вице-мэр. Он подчеркнул, что для него принципиально важно было наличие всех необходимых документов.
- Если список сформирован, завизирован теми, кто готовил документы, у меня сомнений в его правильности не было, - отметил он.
- То есть как руководителя района, вас не интересовало, где находятся аварийные дома, и что с этими жителями? - переспросил Зеликман.
- Это не совсем корректно, наверное. Конечно, интересовало. Из того перечня документов, которые были прикреплены к списку, у меня на тот момент не вызывало сомнение качество подготовленных документов. Мы этим списком не занимались, домами не занимались, - уточнил Хусаинов.
- То есть где находились аварийные дома, вам известно было, - подытожил защитник.
Далее был задан вопрос, известно ли было главе района, где планируется застройка. Салават Хусаинов ответил, что в общих чертах.
- А как же вы не знали тогда, что территория, где должна быть застройка, совпадает с территорией, где есть аварийные дома?
- В мои функции это не входило, я не могу сказать.
- Вы в районе находитесь. Вы видите, там огораживаются площадки, завозится техника. Или не видите?
- Это мы все видим. Район в части формирования участка застройки не участвует, - ответил Хусаинов.
- После того, как вы представили документы в администрацию, поступало ли распоряжение перепроверить все сведения об аварийных домах?
- Возможно было, я не помню.
- Перепроверяли?
- Тоже не могу сказать.
За чей счет производилось расселение аварийных домов и кто его производил, нынешний вице-мэр ответить не смог, поскольку в его «функции это не входило». Не смог также вспомнить, что его допрашивали на предварительном следствии.
- Вообще вызывали вас по этому уголовному делу на Советскую площадь либо на Ленина 7? - уточнил свой вопрос защитник Марата Гареева Рустэм Асянов.
- Нет.
- Вообще ни разу не допрашивали вас?
- Нет.
Чтобы напомнить о допросе, адвокату пришлось ходатайствовать об оглашении показаний вице-мэра, данные следствию в 2017 году. После этого Салават Хусаинов предположил, что, наверное, он об этом забыл.
Согласно его показаниям, в тот момент, когда он был назначен на должность главы района, шла активная подготовка республиканской адресной программы по переселению жителей из аварийного жилфонда на 2015-2017 годы. Формировался сводный перечень аварийных жилых домов, который в дальнейшем направлялся в Фонд содействия реформированию ЖКХ. В перечень включались дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года. Сведения о них предоставлялись МУП «Центр недвижимости», которое выполняло техническую работу по формированию сводного перечня. Ответственным за исполнение адресной программы являлось управление капстроительства (УКС) администрации города, которое курировало работу «Центра недвижимости». На вопрос, кто из должностных лиц администрации занимался формированием перечня домов, Хусаинов в 2017 году ответил, что это «Центр недвижимости» и УКС. Сам он участия в формировании списков не принимал, этим занимались подчиненные. О заключенных договорах развития застроенных территорий ему известно не было.
На суде Салават Хусаинов свои показания подтвердил. На вопрос защитника Гареева, почему свидетель решил, что именно УКС координировал всю деятельность, он сослался на внутренний регламент по разделению функций в мэрии. При этом назвать конкретный документ затруднился.
Адвокат Филиппова Зульфия Акбашева спросила, поступали ли к Хусаинову просьбы лично от Филиппова или Гареева о включении или исключении каких-либо домов из программы по сносу и расселению. Вице-мэр ответил отрицательно. Александр Филиппов попросил уточнить, формировал или не формировал Октябрьский район списки домов о включении в программу расселения. Салават Хусаинов заявил, что не помнит. Тогда Филиппов показал список аварийных домов за подписью Хусаинова от 29 ноября 2013 года, адресованный бывшему мэру Уфы Иреку Ялалову. На очередной вопрос, обязаны ли районные администрации заниматься расселением и сносом аварийного жилья, Хусаинов сообщил, что для точного ответа надо посмотреть положение. Филиппов зачитал положение от 2012 года, согласно которому снос и расселение аварийных домов должно осуществляться администрацией города или за счет средств заказчика-застройщика.
- Далее из положения: район принимает участие в городских программах в сфере строительства. Скажите, развитие застроенных территорий является городской программой в сфере строительства? - спросил подсудимый.
- Не знаю, - ответил вице-мэр, сославшись на давность - речь идет о 2013-2014 годах.
- А вот меня судят за 2013-2014 год. Я что должен, сказать: «Не помню». Встать и выйти? - не выдержал Филиппов.
Далее Хусаинов сообщил, что в 2013 году вообще не знал о существовании договоров о развитии застроенных территорий. Узнал только в 2017 году, когда было возбуждено уголовное дело. Тогда сторона защиты напомнила свидетелю, что до назначения главой администрации района с марта 2012 по январь 2013 года он работал начальником управления по земельным ресурсам администрации Уфы. Однако Салават Хусаинов не смог вспомнить, сколько договоров о развитии застроенных территорий было заключено в период его работы, даже не смог ответить, заключались ли они вообще. Филиппов напомнил, что ему с Гареевым ставят в вину два договора развития территорий от 2012 года, заключенные именно в тот момент, когда Хусаинов был начальником управления земельных ресурсов.
- Я вам напомню, если вы забыли, что управление земельных отношений полностью формирует договоры застроенных территорий. Готовит территорию, проводит публикации от имени администрации города, - перечислил Александр Филиппов.
В ответ на замечание судьи держаться ближе к существу вопроса, Филиппов и адвокаты воскликнули:
- Свидетель говорит, что он не знал о договорах развития территорий до 2017 года, вместе с тем он был начальником управления земельных ресурсов.
- Как человек говорит, что он не знал вообще, если он этим занимался лично? О чем речь-то. Врать будем? - возмутился Филиппов.
Тут Салават Хусаинов пояснил, что он знал о договорах развития территорий, но не знал о наложении двух программ.
- Ваша честь, хотел бы пояснить один момент. Это то же самое, если бы я задавал вопрос, какое количество техники выехало в Черниковке 23 февраля в 2013 году, - обратился он к судье.
- Это далеко не одно и то же, - вставил Зеликман. - Не надо утрировать.
- Прошу прощения, если я что-то не так сказал, - заметил вице-мэр.
- Да вы ничего и не сказали, - парировал адвокат.
- У вас три варианта ответа было: «я не знаю», «не помню» и «надо посмотреть». Я скажу всем присутствующим, что вы немножко хитрите, мягко выражаясь, - не выдержала Зульфия Акбашева.
- Я никогда не хитрю, это мое кредо, - спокойно ответил Салават Хусаинов и вышел из зала заседания.
Далее был заслушан замглавы администрации Уфы по экономике, инвестициям и промышленности Илгиз Насыртдинов (с 1998 по 2017 годы был замглавы по финансам. С 2012 по 2017 годы — также начальником финансового управления). Его показания были гораздо более детальными и развернутыми. Насыртдинов сообщил, что финуправление мэрии аккумулировало средства из федерального, республиканского и муниципального бюджетов для покупки новых домов переселенным из аварийного жилья гражданам. Его задачей была проверка целевого расходования денег. Отчеты по расходованию средств, подписанные им, начальником управления капстроительства и мэром, отправлялись в минфин Башкирии. Далее их проверяло федеральное казначейство.
— Об ошибках и нецелевом использования минфин нам не сообщал, - отметил свидетель.
По его словам, разногласия в плане нецелевого использования средств за счет наложения двух программ — расселения ветхого и аварийного жилья и договоров развития застроенных территорий — возникли после проверки федерального казначейства. Насыртдинов сообщил, что подписывал допсоглашение по возврату 520 млн рублей денег Фонда содействия реформированию ЖКХ в связи с принятием постановления правительства Башкирии о их возврате. Однако уфимская администрация не согласилась с таким решением, сообщил вице-мэр, и подготовила возражение.
— Это две совершенно разные программы, их друг с другом сравнивать неправильно. Из этого нельзя делать вывод о нецелевом использовании, — подчеркнул Илгиз Насыртдинов.
На вопрос Алексея Зеликмана, финансировалась ли из бюджета еще так называемая «маповская» программа — муниципальная программа по сносу и расселению из ветхого и аварийного жилья, в наложении с которой обвиняются подсудимые, свидетель ответил, что нет.
Медиакорсеть следит за развитием событий.