«Я никогда не хитрю, это мое кредо»: По делу Филиппова допросили двух вице-мэров Уфы

Далее Хусаинов сообщил, что в 2013 году вообще не знал о существовании договоров о развитии застроенных территорий. Узнал только в 2017 году, когда было возбуждено уголовное дело. Тогда сторона защиты напомнила свидетелю, что до назначения главой администрации района с марта 2012 по январь 2013 года он работал начальником управления по земельным ресурсам администрации Уфы. Однако Салават Хусаинов не смог вспомнить, сколько договоров о развитии застроенных территорий было заключено в период его работы, даже не смог ответить, заключались ли они вообще. Филиппов напомнил, что ему с Гареевым ставят в вину два договора развития территорий от 2012 года, заключенные именно в тот момент, когда Хусаинов был начальником управления земельных ресурсов.