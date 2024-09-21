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Ветхое жильё

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Срочно. Фасад дома обрушился в Башкирии
21 сентября, 05:00
2020
В Уфе возобновился суд по делу семьи врачей, обвиняемых в сносе ветхого дома
Новое рассмотрение иска идет в Ленинском районном суде столицы Башкирии.
28 января 2020, 09:33
2019
Уфимцы, обратившиеся ранее на прямую линию к Путину, все еще живут в аварийном бараке
17 июня 2019, 05:26
Экс-премьер Башкирии: Ущерба бюджету от действий Александра Филиппова нет
Рустэм Марданов дал показания по уголовному делу о превышении полномочий при расселении аварийного жилья.
14 марта 2019, 10:31
«Афера на миллиард»: в судебном процессе ясности не прибавилось
Допрошен начальник управления земельных и имущественных отношений (УЗИО) администрации Уфы Раиль Еникеев.
11 марта 2019, 13:42
В аварийных казармах в Уфе, где живут 40 семей, начали течь потолки
6 марта 2019, 14:27
В Уфе нашлись чиновники, готовые ответить за состояние 170-летней казармы
Однако озвученный чиновниками алгоритм исправления ситуации пока не внушает оптимизма.
6 марта 2019, 09:29
Казарма без хозяина: Минобороны передало аварийные помещения в собственность Башкирии
А два года назад здание, в котором живут 40 семей, было переведено в категорию нежилых.
5 марта 2019, 12:50
«Я никогда не хитрю, это мое кредо»: По делу Филиппова допросили двух вице-мэров Уфы
Показания дали Салават Хусаинов и Илгиз Насыртдинов.
4 марта 2019, 17:47
«Говорят, нас нет»: В Уфе 170-летний дом рискует рухнуть на жильцов
40 семей боятся повторения омской трагедии, когда в рухнувших казармах погибли и получили травмы молодые ребята.
4 марта 2019, 12:26
Бывшему замглаве Нефтекамска грозит до 10 лет лишения свободы за дома в Амзе
Прокуратура утвердила в отношении Рависа Нурытдинова обвинительное заключение по уголовному делу.
18 января 2019, 12:15
2018
В Башкирии продлили программу расселения ветхого жилья
11 октября 2018, 08:55
На птичьих правах: В Уфе семью с инвалидом заставляют переехать в снесенный дом
23 августа 2018, 10:15
В печально известном аварийном доме на Руставели в Уфе отключили свет
10 июля 2018, 08:28
2017
ОНФ: в Башкирии людей из ветхого жилья переселили в дома с плесенью
Жильцы аварийного жилья после переселения оказались в домах с недоделками.
17 декабря 2017, 07:30
Первый канал рассказал об инвалидах, живущих в аварийном доме в Уфе
28 ноября 2017, 05:55
Стало известно, сколько в Башкирии ветхого жилья
15 ноября 2017, 06:31
В Башкирии жильцов ветхого дома не расселяют по надуманной причине
15 ноября 2017, 05:36
В Башкирии у семьи забрали дом, заселили в ветхий и просят отремонтировать
23 октября 2017, 12:44
Череда пожаров в ветхих домах Уфы вызывает массу вопросов
23 марта 2017, 11:19

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