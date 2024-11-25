mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Переселение из аварийного жилья

Выбрать дату
2024
Москву заинтересовал уфимский барак
25 ноября, 10:40
Власти Уфы приняли решение о сносе многоквартирного дома в Ленинском районе города
25 марта, 10:21
2023
Бастрыкин поручил провести проверку по ситуации с аварийным памятником в центре Уфы
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку по факту разрушения «Казарм внутренней стражи» в Уфе, сообщается на сайте СК РФ
25 июня 2023, 05:54
2019
Так жить нельзя: В Уфе людей переселили из нормальных домов в подобие собачьей конуры
Некоторые семьи уже много лет вынуждены снимать жилье, лишь бы не жить в «новых» домах.
6 ноября 2019, 10:20
По делу бывшего вице-мэра Уфы допросили менеджера МУП «Центр недвижимости»
Николай Лапшин рассказал о формировании списков аварийных домов.
25 марта 2019, 08:35
Экс-премьер Башкирии: Ущерба бюджету от действий Александра Филиппова нет
Рустэм Марданов дал показания по уголовному делу о превышении полномочий при расселении аварийного жилья.
14 марта 2019, 10:31
«Я никогда не хитрю, это мое кредо»: По делу Филиппова допросили двух вице-мэров Уфы
Показания дали Салават Хусаинов и Илгиз Насыртдинов.
4 марта 2019, 17:47
«Афера на миллиард»: Филиппов объяснил, что показания о взятке его не касаются
По версии следствия, городские чиновники превысили свои полномочия при реализации в Уфе федеральной программы расселения ветхого и аварийного жилья.
2 марта 2019, 11:52
«Афера на миллиард»: Из дела могли исчезнуть показания свидетелей о взятке Филиппову
В распоряжении Медиакорсети оказались видео допросов свидетелей.
28 февраля 2019, 12:46
Бывшему замглаве Нефтекамска грозит до 10 лет лишения свободы за дома в Амзе
Прокуратура утвердила в отношении Рависа Нурытдинова обвинительное заключение по уголовному делу.
18 января 2019, 12:15
2018
Расселение по-миловски: Фальшивая экспертиза об аварийности - повод отобрать землю
30 декабря 2018, 11:17
В Башкирии продлили программу расселения ветхого жилья
11 октября 2018, 08:55
Следком Башкирии: Определен инвестор для покупки квартир для жильцов дом на Руставели
25 сентября 2018, 12:53
Игорь Шпектор: Реально аварийного жилья в Башкирии в три раза больше
24 апреля 2018, 11:06
2017
В Башкирии жители считают, что их расселяют из неаварийного дома
27 июля 2017, 13:30

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика