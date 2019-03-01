По делу бывшего вице-мэра Уфы допрошен владелец группы ПСК-6 Андрей Носков

Сегодня в Октябрьском районном суде Уфы допросили по уголовному делу в отношении бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова, обвиняемого в превышении должностных полномочий при расселении ветхого и аварийного жилья (ст. 286 УК РФ), еще двух застройщиков. Один из них – предприниматель, владелец ПСК-6 Андрей Носков. Оба застройщика сообщили, что расселением должна заниматься мэрия, а сотрудники районных администраций были в курсе, что на застроенных территориях, подлежащих развитию, есть аварийные дома.
Напомним, по версии следствия, Александр Филиппов и экс-начальник управления капстроительства администрации Уфы Марат Гареев превысили свои полномочия при реализации в Уфе федеральной программы расселения ветхого и аварийного жилья. Следствие полагает, что чиновники из личной заинтересованности и используя служебное положение включали в федеральную программу «Жилище» кварталы с аварийными домами и расселяли их за счет бюджета, хотя ранее эти кварталы были переданы по договорам развития застроенных территорий застройщикам с обязательством расселить их за счет инвесторов. В результате бюджетам был нанесен ущерб в размере 1 млрд рублей.
Адвокат Александра Филиппова Зульфия Акбашева ходатайствовала о запросе в мэрии и приобщении к материалам уголовного дела постановления администрации Уфы о проведении аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории. На это постановление, подписанное бывшим сити-менеджером Уфы Иреком Ялаловым, сослался во время дачи показаний заведующий сектором учета в Управлении земельных и имущественных отношений мэрии Булат Ситдиков. Договором предусматривалось, что аварийные дома, расположенные на застроенной территории, сносятся за счет администрации, а победитель торгов компенсирует мэрии затраты на основании заключенного соглашения о компенсации.
«Постановление подтверждает наши доводы о том, что законодательство не возлагает на застройщиков императивную обязанность расселения граждан, а договоры о развитии застроенной территории дают администрации право на возмещение затрат по расселению», - пояснила Акбашева.
Однако судья Андрей Лебедев в ходатайстве отказал, отметив, что оно заявлено преждевременно. «Защита вправе сама обратиться в мэрию. Если будет получен отказ, тогда мы вернемся к этому вопросу», - решил он.
Второй адвокат Филиппова Алексей Зеликман на это заметил, что защита может не успеть получить постановление до допроса Ялалова, на котором этот документ необходимо иметь, «иначе придется повторно просить о его вызове».
Первым суд вызвал бывшего директора (с ноября 2014 по ноябрь 2016 года) ООО «Башстройнур» Юрия Киселева. Он приобрел на аукционе в 2011 году право развития застроенной территории, ограниченной улицами Ленина, парком Якутова и Краснодонской (24-РТ) с несколькими аварийными домами. Свидетель сообщил, что расселением, согласно договору, должна была заниматься мэрия.
«Коммерческий застройщик вообще не может к этим домам прикасаться. Если бы программы не было, квартал был бы убыточным», - заявил Юрий Киселев. Больше к нему вопросов у участников процесса не возникло.
Допрос директора ООО ГК «ПСК-6» Андрея Носкова длился значительно дольше. Его попросили рассказать о двух договорах развития территорий (РТ). Первый – по территории в квартале улиц Аксакова, Чернышевского и Красина (20-РТ), был заключен в 2011 году. Аварийное жилье также расселял город, поскольку у застройщика «нет механизмов по изъятию». Компания по решению суда заплатила компенсацию в размере 55 млн рублей (мэрия требовала 130 млн рублей).
На вопрос обвинителя, не обращался ли он к городу, чтобы добровольно в досудебном порядке вернуть деньги за расселение, Носков ответил, что, как коммерсант, он «не высказал такого рвения и желания», поскольку в тот момент возникало много других вопросов. Затем, отвечая на наводящий вопроса Филиппова, застройщик согласился, что не мог выполнить условия договора о компенсации затрат, поскольку мэрия в срок не выполнила свои обязательства по сносу ветхого и аварийного жилья в квартале.
Андрей Носков признал, что ему было известно о домах, включенных в республиканскую адресную программу сноса и расселения, финансируемую Фондом содействия реформированию ЖКХ. Однако не мог уточнить, из какого источника узнал эту информацию, поскольку не пользуется интернетом.
Далее рассматривался договор о развитии территории по улицам Горького, Мира, Конституции и Кольцевой (28-РТ). Там также расселением занимались работники администрации Уфы и Орджоникидзевского района. Решением суда компании была присуждена компенсация в размере 53 млн рублей. Согласно ему ПСК-6 ежемесячно выплачивает по 2,15 млн рублей. На данный момент выплачено 45 млн рублей, уточнил Носков.
На вопрос Филиппова, знали ли районные администрации о существовании договоров РТ, приезжали ли на площадки, контролировали ли ход строительства, свидетель подтвердил, что были в курсе и даже селили в расселенных аварийных домах своих временных муниципальных работников. В результате доходило до скандалов, поскольку у застройщика не было возможности их снести.
Также, по словам Андрея Носкова, районные администрации признавали дома аварийными, занимались оформлением документов и проведением экспертиз. Они же формировали списки и знали, что на застроенных территориях, подлежащих развитию, есть аварийные дома. Носков сам видел соответствующие акты межведомственной комиссии, подписанные работниками районных администраций. Кроме того, на территории районных администраций проводятся публичные слушания. Затем они согласовывают проекты планировки.
Алексей Зеликман спросил, в какой момент точно можно определить, какие из аварийных домов будут снесены, а какие – реконструированы. На что Носков ответил – во время разработки проекта планировки и межевания территории. В договоре РТ, который составляется в начале, прописан общий перечень ветхих домов, но не указано, какие из них подлежат сносу.