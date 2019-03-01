По делу бывшего вице-мэра Уфы допрошен владелец группы ПСК-6 Андрей Носков

На вопрос обвинителя, не обращался ли он к городу, чтобы добровольно в досудебном порядке вернуть деньги за расселение, Носков ответил, что, как коммерсант, он «не высказал такого рвения и желания», поскольку в тот момент возникало много других вопросов. Затем, отвечая на наводящий вопроса Филиппова, застройщик согласился, что не мог выполнить условия договора о компенсации затрат, поскольку мэрия в срок не выполнила свои обязательства по сносу ветхого и аварийного жилья в квартале.