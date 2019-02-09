В Уфе в суд по «Афере на миллиард» впервые пришли ключевые свидетели - застройщики

В Октябрьском райсуде Уфы вчера, 8 февраля, состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении бывшего вице-мэра Уфы по строительству Александра Филиппова и экс-начальника управления капстроительства администрации Уфы Марата Гареева.
Напомним, они обвиняются в превышении должностных полномочий при расселении ветхого и аварийного жилья (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, чиновники способствовали нанесению около 1 млрд рублей ущерба бюджетам, так как включили территории, по которым действовали договоры развития территорий, в республиканскую адресную программу сноса и расселения, финансируемую Фондом содействия реформированию ЖКХ из федерального бюджета.
Впервые суд заслушал в качестве свидетелей застройщиков, которые должны были расселить людей из ветхого жилья за собственный счет, компенсации не выплатили.
Первым был допрошен Антон Султанов, с 2013 года по февраль 2018 годы занимавший должность гендиректора МУП «Служба заказчика и технического надзора Уфы». В январе 2014 года предприятие подписало с мэрией договор о развитии застроенной территории в квартале улиц Гоголя, Пушкина, Свердлова и Карла Маркса (№43-РТ).
На вопрос гособвинителя, проводилось ли там расселение аварийного жилья, Султанов ответил, что компания расселением не занималась. По закону жителей должен расселить муниципалитет, а застройщик компенсирует ему понесенные затраты, отметил он. Интерес застройщика, по его словам, заключается в возможности использования коммерческих зданий – компания по собственной инициативе выкупает пригодное для дальнейшей эксплуатации жилье, получая актив.
Прокурор попросил его прокомментировать пункт из договора о развитии, согласно которому застройщик обязан в течение 36 месяцев с момента заключения договора создать или приобрести, а затем передать в муниципальную собственность жилые помещения для предоставления выселяемым гражданам. Антон Султанов ответил, что приведенная норма не распространяется на аварийное жилье, так как застройщик способен начать расселение «только по мере поступления денег». Обвинитель настаивал, что в статье не уточняется, о каком именно жилье идет речь.
Александр Филиппов зачитал статью закона о Фонде содействия реформированию ЖКХ, согласно которой нельзя привлекать деньги фонда для финансирования расселения ветхого и аварийного жилья, если средства на эти же дома уже выделили муниципалитет или республика. В связи с чем задал вопрос, можно ли считать договор о развитии территории гарантированным обеспечением финансирования квартала для расселения аварийного жилья. На это Антон Султанов уверенно ответил, что нельзя.
- Коммерческое предприятие – не бюджетная организация, у него нет лимитов бюджетов, утвержденных РАИП или еще какими-то финансовыми институтами. Это просто намерение коммерческого лица освоить эту территорию. В какие сроки это будет сделано, определяется возможностью фирмы, – пояснил он.
Свидетель также отметил, что при заключении договоров о развитии территорий с застройщиков не требуется предоставление справок, подтверждающих наличие средств либо активов, позволяющих расселить аварийное либо другое жилье.
- Будут деньги - будет расселение. Не будет денег, поменяется экономическая ситуация, обрушится рынок жилья, никто туда не полезет, не будет никого расселять,
– еще раз подчеркнул он.
Уточним, что в 2017 году мэрия Уфы взыскала со «Службы заказчика и технадзора Уфы» 51 млн руб. за расселение аварийного жилья.
На процессе был допрошен и замдиректора по правовым вопросам ООО «Нефтяная финансово-строительная компания» («НФСК») Руслан Биккинин. «НФСК» в 2012 году заключила договор о развитии застроенной территории между улицами Кирова, Подводника Родионова, Революционной, Владивостокской и проспектом Салавата Юлаева (№32-РТ). Свою подпись под ним поставил Ринат Сагитов, на тот момент бывший первым замглавы администрации Уфы.
По словам Биккинина, в квартале, в основном, были нежилые здания, подлежащие сносу, и четыре жилых дома, один из которых аварийный (Кирова, 117).
После этого застройщик написал письмо на имя главы администрации города, в котором просил принять решение об изъятии жилых и нежилых помещений, участков у граждан и юрлиц. Соответствующее постановление вышло в 2013 году, а в мае 2014 года мэрия утвердила проект планировки и межевания. Однако развитие территории затормозилось, поскольку еще осенью 2013 года одна из собственниц нежилого помещения обжаловала постановление главы мэрии о его изъятии. К ней присоединились еще несколько человек. В итоге постановление было частично отменено, как и проект планировки и межевания.
- На этом история нашего участия в этом квартале заканчивается. Готовится иск о расторжении договора и взыскании понесенных затрат, - сообщил Руслан Биккинин.
После возбуждения уголовного дела в 2017 году по факту превышения должностных полномочий чиновниками администрации Уфы, мэрия предъявила «НФСК» требование о взыскании 17 млн руб., указав, что частично расселила два аварийных дома в квартале: Кирова, 117 и Революционная, 154. Однако Арбитражный суд Башкирии взыскал с застройщика только 3,6 млн руб. за расселение Кирова, 117, поскольку второй дом в договоре развития территории как аварийный не значился. Компания «по финансовым причинам» деньги до сих пор не выплатила.
Кстати, по факту там было расселено две семьи - по одной из домов на Кирова, 117 и 128.
Отметим, что показания Биккинина расходятся с материалами арбитража. Он сказал в суде, что мэрия расселила всего два дома на его участке - Кирова, 117 и Революционная, 154. Но в иске в Арбитражном суде указаны три дома: Кирова, 117, 128 и Революционная, 154.
Главный специалист расчетно-финансового отдела управления капитального строительства администрации Уфы Олеся Велиева сообщила, что производила оплату по заключенным контрактам на покупку жилых помещений для жителей аварийных и ветхих домов.
Финансирование поступало из трех источников: средств фонда, республиканского и местного бюджетов. Графу в отчете о приобретении жилья из внебюджетных средств она никогда не заполняла, поскольку такой источник финансирования не был предусмотрен постановлением правительства.
Отчеты об исполнении программы «Жилище», подписанные сначала Филипповым, а после его ухода замглавы администрации Артуром Хромцом, отправлялись в Госстрой. Претензий по ним никогда не возникало.
Последний свидетель — заведующий сектором в Управлении земельных и имущественных отношений администрации Уфы Булат Ситдиков — затруднился ответить на вопрос Александра Филиппова, предусматривается ли постановлением администрации Уфы условие по компенсации застройщиком расходов на расселение граждан из аварийного жилфонда на участке, отданном под развитие. Тогда защита зачитала его показания, данные в ходе следствия, где Ситдиков вспоминал пункт, согласно которому в случае расселения победитель торгов компенсирует администрации затраты. Для уточнения сведений суд решил запросить соответствующее постановление о проведении аукционов по развитию территорий.
Следующее заседание назначено на 14 февраля.