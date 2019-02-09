В Уфе в суд по «Афере на миллиард» впервые пришли ключевые свидетели - застройщики

После этого застройщик написал письмо на имя главы администрации города, в котором просил принять решение об изъятии жилых и нежилых помещений, участков у граждан и юрлиц. Соответствующее постановление вышло в 2013 году, а в мае 2014 года мэрия утвердила проект планировки и межевания. Однако развитие территории затормозилось, поскольку еще осенью 2013 года одна из собственниц нежилого помещения обжаловала постановление главы мэрии о его изъятии. К ней присоединились еще несколько человек. В итоге постановление было частично отменено, как и проект планировки и межевания.