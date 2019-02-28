«Афера на миллиард»: Из дела могли исчезнуть показания свидетелей о взятке Филиппову

Маленькая сенсация может случиться в деле, которое сейчас рассматривается в суде в Уфе. Журналисты назвали это дело «аферой на миллиард». Речь идет об уголовном деле о превышении должностных полномочий бывшим первым вице-мэром Уфы Александром Филипповым и бывшим начальником управления капстроительства Маратом Гареевым.
По версии следствия, городские чиновники превысили свои полномочия при реализации в Уфе федеральной программы расселения ветхого и аварийного жилья. Следствие полагает, что чиновники из личной заинтересованности и используя служебное положение, включали в федеральную программу «Жилище» кварталы с ветхими домами и расселяли их за счет бюджета, хотя ранее эти кварталы были переданы по договорам развития застроенных территорий застройщикам с обязательством расселить их за счет инвесторов.
Ход судебного процесса складывается таким образом, что чиновников вполне могут оправдать или дать им условный срок. Так, например, свидетель по делу из республиканского минфина сообщил, что зимой 2017 года министерство финансов по поручению премьера республики проверяло целевое использование республиканских средств, выделенных на софинансирование федеральной программы, и нарушений найдено не было. Если следовать этой логике, то состава преступления вроде бы и не было.
Из дела исчезли материалы следствия, которые могли бы доказать наличие мотива в действиях должностных лиц Уфы. Об этом сообщил Медиакорсети информированный источник. В распоряжении редакции оказались видеоматериалы допросов двух свидетелей по одному из эпизодов, которые подтверждают наличие показаний о передаче через посредника 10 миллионов рублей Александру Филиппову.
В целях неразглашения данных следствия мы упомянем только фактологическую часть допросов (без раскрытия имени посредника и следователей, проводивших допросы).
Из показаний двух предпринимателей следует, что они в 2016 году через посредника передали первому заместителю главы администрации Уфы Филиппову часть незаконного денежного вознаграждения в размере 10 млн рублей от общей суммы в размере 110 млн рублей за включение аварийных домов, расположенных на их земельном участке, предоставленном для строительства жилого многоквартирного дома, в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилья и за расселение данных домов за счет бюджетных денег.
Данные явки с повинной были зарегистрированы и приобщены к материалам уголовного дела.
В ходе допроса предприниматели объяснили, что они согласились на незаконные требования Филиппова, который в тот момент курировал земельно-строительный блок, а также был ответственным лицом за реализацию региональной адресной программы, поскольку фактически они понесли бы значительно больше расходов, связанных с расселением данных домов. При этом они осознавали, что согласно действующему законодательству на них лежала обязанность по расселению аварийных домов. После получения денег Филиппов согласно договоренности освободил их от обязанности по расселению, предоставил им земельный участок, где ими в настоящее время ведется строительство жилого комплекса.
Источник утверждает, что из материалов уголовного дела пропали явки с повинной, допросы предпринимателей, включая их видео, а также все документы, касающиеся передачи взятки Филиппову.
- В суд с уголовным делом они не переданы, оценка им, а также действиям Филиппова в совокупности с рассматриваемым уголовным делом не дана, - сообщил собеседник издания.
Аналогичная схема получения денежного дохода при реализации федеральной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья применялась и в отношениях с другими застройщиками, считает он.
С ними заключались договоры о развитии застроенных территорий, на которых имелись аварийные дома, которые должны были расселять застройщики, и эти же дома включались чиновниками в региональную адресную программу. Застройщики, которые необоснованно были освобождены от обязанности по расселению, получали от администрации Уфы земельные участки в перспективных районах города безвозмездно.
При этом согласно действующему земельному и градостроительному законодательству получить их они могли только после расселения аварийных домов – выполнения обязательств по договору о развитии застроенной территории.
А до момента выявления всей преступной схемы правоохранительными органами - до 01.02.2017, а также вынесения постановления о возбуждении уголовного дела - до 20.02.2017, ни один из застройщиков, с которыми были заключены договоры о развитии застроенных территорий, не выполнил своего обязательства по расселению.
Все иски администрации Уфы в Арбитражный суд Башкирии о взыскании с застройщиков расходов, понесенных муниципалитетом на расселение аварийных домов, были инициированы группой лиц под руководством самого Филиппова с целью придания вида легитимности действий администрации, а также с целью прекращения уголовного дела ввиду отсутствия ущерба по уголовному делу, считает собеседник издания. К настоящему времени по данным искам взыскана лишь малая часть суммы, не сопоставимая с реальным размером причиненного ущерба.
Из показаний свидетелей и из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что ряд застройщиков были освобождены от обязанности по расселению аварийных домов с помощью передачи незаконных денежных вознаграждений бывшему первому заместителю главы администрации Уфы через доверенных ему лиц.
Медиакорсеть направила в следственное управление следкома по Башкирии официальный запрос с целью проверить, имеются ли вышеупомянутые показания в судебном деле.
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