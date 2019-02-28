«Афера на миллиард»: Из дела могли исчезнуть показания свидетелей о взятке Филиппову

В ходе допроса предприниматели объяснили, что они согласились на незаконные требования Филиппова, который в тот момент курировал земельно-строительный блок, а также был ответственным лицом за реализацию региональной адресной программы, поскольку фактически они понесли бы значительно больше расходов, связанных с расселением данных домов. При этом они осознавали, что согласно действующему законодательству на них лежала обязанность по расселению аварийных домов. После получения денег Филиппов согласно договоренности освободил их от обязанности по расселению, предоставил им земельный участок, где ими в настоящее время ведется строительство жилого комплекса.