В Башкирии примут программу по асфальтированию улиц в деревнях

Запасов щебня и песчано-гравийных смесей в республике достаточно, доложил Тимур Мухаметьянов. Хватит лет на 50. Стоимость отсыпки одного километра дороги он оценил в полмиллиона рублей - без учето стоимости самих материалов. Всего же понадобится более 5,7 млрд руб, чтобы закрыть все потребности региона.