В Башкирии примут программу по асфальтированию улиц в деревнях

Сегодня на оперативном совещании в правительстве рассмотрели вопрос об отсыпке дорог с использованием щебенки и ПГС из местных карьеров. В конце обсуждения врио главы Башкирии Радий Хабиров напомнил и о центральных улицах деревень.
Вначале председатель госкомтранспорта Тимур Мухаметьянов сообщил, что в Башкирии необходимо отсыпать 11 310 км таких дорог, из них более 8 км - улично-дорожная сеть, более 3 км - подъездные дороги.
Запасов щебня и песчано-гравийных смесей в республике достаточно, доложил Тимур Мухаметьянов. Хватит лет на 50. Стоимость отсыпки одного километра дороги он оценил в полмиллиона рублей - без учето стоимости самих материалов. Всего же понадобится более 5,7 млрд руб, чтобы закрыть все потребности региона.
По замыслу врио главы Башкирии Радия Хабирова может получиться неплохая экономия бюджетных средств, если организовать такую схему, при которой муниципалитеты могли бы самостоятельно бесплатно использовать природные ресурсы республики для отсыпки дорог.
Деньги же на строительные работы муниципалитеты могут брать из трех источников: субсидии по линии госкомтранспорта, трансферты по линии министерства ЖКХ и деньги из муниципальных дорожных фондов. На 2019 год общая сумма этих средств составит 2 млрд 460 млн руб.
Радий Хабиров напомнил присутствующим на оперативном заседании правительства о центральных улицах деревень. В ходе недавнего общения с главами сельских поселений в Аскинском, Бураевском и Караидельском районах многие говорили, что в Башкирии есть деревни с асфальтированными центральными улицами, но во многих деревнях асфальта нет.
- Разработайте программу, назовем ее "Родная улица", чтобы до 2024 года покрыть асфальтом центральные улицы в тех деревнях, которые будут жить и развиваться, - обратился Радий Хабиров к председателю госкомтранспорта. - И через неделю ее представьте.
По словам Радия Хабирова, конкретные улицы могли бы предложить жители деревень на своих сходах.