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Уфимцам объяснили, кто сможет бесплатно получить пожарный извещатель

28 февраля 2019, 09:04
Фото: pixabay.com
Устройство позволяет узнать о возникновении пожара на ранней стадии и громким звуком оповещает об опасности.

Извещатель могут получить бесплатно семьи, находящиеся в социально опасном положении, малоимущие многодетные семьи, а также семьи при рождении ребенка, начиная с января 2018 года.

Оставить заявку можно по телефонам: 8 (347) 298-11-47, 8-903-31-11-147 либо на официальном сайте Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, на портале «Безопасная среда». Забрать извещатель можно в стационарных пунктах выдачи по адресам: ул. Революционная, 98/2а, пр. Октября, 4/1, ул. Кирова, 34, ул. Рыльского, 2/1, ул. Менделеева, 137, корп. 4, ул. Мушникова, 17, с. Чесноковка, ул. Школьная, 4а. В настоящее время рассматривается вариант выдачи извещателей в детских поликлиниках Уфы.

Городская администрация уточняет, что одна семья может получить одно устройство по месту жительства после предъявления паспорта или иного документа, удостоверяющего личность одного из родителей.

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