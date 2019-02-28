Уфимцам объяснили, кто сможет бесплатно получить пожарный извещатель

Оставить заявку можно по телефонам: 8 (347) 298-11-47, 8-903-31-11-147 либо на официальном сайте Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, на портале «Безопасная среда». Забрать извещатель можно в стационарных пунктах выдачи по адресам: ул. Революционная, 98/2а, пр. Октября, 4/1, ул. Кирова, 34, ул. Рыльского, 2/1, ул. Менделеева, 137, корп. 4, ул. Мушникова, 17, с. Чесноковка, ул. Школьная, 4а. В настоящее время рассматривается вариант выдачи извещателей в детских поликлиниках Уфы.