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Рим Каюмов избран омбудсменом Башкирии на третий срок

28 февраля 2019, 07:36
Фото: gsrb.ru
За его кандидатуру проголосовали депутаты Курултая.

Депутаты Курултая на очередном заседании большинство голосов («за» проголосовали 99 человек) переназначили Рима Каюмова на должность уполномоченного по правам человека в Башкирии еще на пять лет. Один депутат воздержался.

Его кандидатуру для утверждения внес врио главы Башкирии Радий Хабиров. Каюмов занимает должность уполномоченного с 2009 года. Это его третий срок на посту омбудсмена. До этого возглавлял управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД республики. «Уполномоченным становишься на седьмой-восьмой год», - отметил Рим Каюмов. Спикер Курултая Константин Толкачев пошутил: «Пока был оперуполномоченным».

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