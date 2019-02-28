Рим Каюмов избран омбудсменом Башкирии на третий срок

Депутаты Курултая на очередном заседании большинство голосов («за» проголосовали 99 человек) переназначили Рима Каюмова на должность уполномоченного по правам человека в Башкирии еще на пять лет. Один депутат воздержался.
Его кандидатуру для утверждения внес врио главы Башкирии Радий Хабиров. Каюмов занимает должность уполномоченного с 2009 года. Это его третий срок на посту омбудсмена. До этого возглавлял управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД республики. «Уполномоченным становишься на седьмой-восьмой год», - отметил Рим Каюмов. Спикер Курултая Константин Толкачев пошутил: «Пока был оперуполномоченным».