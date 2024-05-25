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Омбудсмен по правам человека

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2024
Никаб раздора: нужна ли России «открытость лиц»?
Острая дискуссия развернулась вокруг инициативы о запрете никаба — мусульманского головного убора, полностью скрывающего лицо. Нужен ли России закон, запрещающий такую одежду?
25 мая, 06:23
2021
Хабиров предложил экс-главу МВД Башкирии на пост омбудсмена по правам человека
19 мая 2021, 10:19
2020
Предложенную Хабировым кандидатуру Гайсиной на пост омбудсмена согласовывают в Москве
22 июня 2020, 07:40
2019
ЛГБТ, зеки, дольщики и ЖКХ — чем займется СПЧ Башкирии
18 сентября 2019, 09:12
Рим Каюмов избран омбудсменом Башкирии на третий срок
За его кандидатуру проголосовали депутаты Курултая.
28 февраля 2019, 07:36
2017
В Башкирии в 2016 году умерло 51 403 человека
23 марта 2017, 13:07
Череда пожаров в ветхих домах Уфы вызывает массу вопросов
23 марта 2017, 11:19
В Башкирии 70% долгов по зарплате приходится на организации - банкроты
В республике в период с 2010 года председателям ликвидационных комиссий и конкурсным управляющим переданы исполнительные производства о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму свыше 600 млн рублей в пользу более 20 тысяч человек.
23 марта 2017, 10:16

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