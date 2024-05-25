Омбудсмен по правам человека

В Башкирии 70% долгов по зарплате приходится на организации - банкроты

В республике в период с 2010 года председателям ликвидационных комиссий и конкурсным управляющим переданы исполнительные производства о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму свыше 600 млн рублей в пользу более 20 тысяч человек.