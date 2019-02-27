Правительство Башкирии окажет господдержку Учалинскому ГОКу

- В целях предоставления государственной поддержки в виде освобождения от налога на имущество и пониженной ставки налога на прибыль правительством республики подписаны с промышленными предприятиями ряд инвестиционных соглашений об условиях реализации приоритетных инвестпроектов республики, - сообщил на заседании коллегии глава минпрома Башкирии Алексей Карпухин. - В частности, это «Юнистрой», завод по производству косметических веществ, Сибайский ГОК – речь идет о поддержании производственных мощностей Сибайского ГОКа, реконструкции сооружений по очистке шахт и подотвальных вод, Учалинский ГОК - строительство подземного рудника для разработки нового учалинского месторождения колчеданных руд.