Правительство Башкирии окажет господдержку Учалинскому ГОКу

Накануне, 26 февраля, на коллегии Минпрома Башкирии прозвучала интересная информация о мерах господдержки, которые должны быть оказаны промышленным предприятиям республики. Среди тех, кто может рассчитывать на господдержку, прозвучало также название Учалинского горнообогатительного комбината, сибайский филиал которого, напомним, стал эпицентром тревожных событий, связанных с превышением ПДК диоксида серы в Сибае.
- В целях предоставления государственной поддержки в виде освобождения от налога на имущество и пониженной ставки налога на прибыль правительством республики подписаны с промышленными предприятиями ряд инвестиционных соглашений об условиях реализации приоритетных инвестпроектов республики, - сообщил на заседании коллегии глава минпрома Башкирии Алексей Карпухин. - В частности, это «Юнистрой», завод по производству косметических веществ, Сибайский ГОК – речь идет о поддержании производственных мощностей Сибайского ГОКа, реконструкции сооружений по очистке шахт и подотвальных вод, Учалинский ГОК - строительство подземного рудника для разработки нового учалинского месторождения колчеданных руд.
Как сообщил Алексей Карпухин, в настоящее время в республике осуществляется реализация 140 приоритетных инвестиционных проектов по строительству новых, расширению и реконструкции действующих производств на общую сумму порядка 487 млрд рублей.
- Планируется создать по результатам более 24,5 тысячи новых рабочих мест. Основной упор при этом делается на внедрение передовых технологий мирового уровня. Более трети приоритетных инвестиционных проектов относится к промышленному производству. Это 46 проектов, - пояснил глава ведомства. - Успешная реализация данных проектов на общую сумму более 353 млрд рублей позволит создать более 10 000 рабочих мест. В реестр приоритетных инвестиционных проектов включены 27 инвестпроектов в сфере промышленности на общую сумму 218,8 млрд рублей, что позволит создать более 5 000 рабочих мест.