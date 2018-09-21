Учалинский ГОК поручился за своего учредителя на 20 миллиардов рублей

Компания ООО «УГМК-Холдинг» (зарегистрирована в Свердловской области) открывает в «Газпромбанке» пятилетнюю кредитную линию сроком до 2023 года. Лимит по кредитной линии – 40 миллиардов рублей. Выбирать кредит можно как в рублях, так и в долларах США и евро.

Кредитная линия открывается для финансирования обычной финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а также для перекредитования, то есть, для закрытия ранее взятых кредитов в других банках.

АО «Учалинский ГОК», которое на 97 с лишним процентов принадлежит ООО «УГМК-Холдинг», то есть, свердловскому ООО, по данному кредитному соглашению выступает поручителем. Предел поручительства – 20 миллиардов рублей. То есть, если вдруг что случится, и заемщик не сможет исполнить обязательства по взятому кредиту, половину суммы лимита задолженности банк сможет забрать у «Учалинского ГОКа».

Кредит берется под следующие процентные ставки: по рублевым траншам до 12% годовых, по траншам в долларах США и евро - до 7% годовых.