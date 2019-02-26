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В Уфе приостановлена работа мусоросортировочного комплекса

26 февраля 2019, 13:38
ООО «Эко-Уфа» отказалось заключать договор с регоператором по обращению с отходами.

Компания ООО «Эко-Уфа», занимающаяся сортировкой мусора, приостановила свою работу с начала декабря прошлого года из-за отсутствия договора с региональным оператором по обращению с отходами в уфимской зоне – МУП «Спецавтохозяйство по уборке города», сообщил гендиректор «Эко-Уфа» Николай Штоль. Предприятие отказалось его заключать из-за невыгодных для себя условий. По его словам, «Эко-Уфа» должна платить Спецавтохозяйству за «хвосты», которые остаются после обработки отходов. Предприятие готовит иск в Арбитражный суд Башкирии, чтобы заставить регоператора изменить условия договора.

Как сообщил Николай Штоль, «Эко-Уфа» является практически единственным мусоросортировочным предприятием в первой зоне, включающей Уфу и 15 районов. Его мощность переработки отходов составляет около 100 тыс. в год. У Спецавтохозяйства есть своя мусороперегрузочная станция, еще одна находится в деревне Сергеевке и принадлежит Уфимскому району. Их мощность, согласно территориальной схеме, составляет 30 тыс. т. Николай Штоль сомневается, что они ведут сортировку отходов. По его словам, с декабря 2018 года практически весь мусор, собираемый в Уфе, отправляется для захоронения на полигон без сортировки. 86 сотрудников «Эко-Уфы» находятся в вынужденном простое.

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#Экология#Мусор#Новости Уфы#Влада Шипилова#Видео
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