В Уфе приостановлена работа мусоросортировочного комплекса

Как сообщил Николай Штоль, «Эко-Уфа» является практически единственным мусоросортировочным предприятием в первой зоне, включающей Уфу и 15 районов. Его мощность переработки отходов составляет около 100 тыс. в год. У Спецавтохозяйства есть своя мусороперегрузочная станция, еще одна находится в деревне Сергеевке и принадлежит Уфимскому району. Их мощность, согласно территориальной схеме, составляет 30 тыс. т. Николай Штоль сомневается, что они ведут сортировку отходов. По его словам, с декабря 2018 года практически весь мусор, собираемый в Уфе, отправляется для захоронения на полигон без сортировки. 86 сотрудников «Эко-Уфы» находятся в вынужденном простое.