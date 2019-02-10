Рустем Ахмадинуров: Решения о передаче в концессию не должны быть кулуарными

В Нефтекамске власти собираются передать в концессию на условиях государственно-частного партнерства пищеблок городской ЦКБ и кожно-венерологический диспансер.
Пищеблок планируют реконструировать, чтобы он потом мог предоставлять услуги лечебного питания, в том числе для детей до 3 лет.
Кожвендиспансер также реконструируют и создадут на его базе лабораторию для северо-западных районов Башкирии.
Рустем Ахмадинуров, видимо, учитывая первый опыт ГЧП в медицине (роддом в Салавате), который пока натыкается на сложности, так высказался о нефтекамских объектах:
- Решения о передаче объектов здравоохранения в концессию должны проходить через общественные обсуждения, открыто для населения, а не кулуарно.
По данным Медиакорсети, в отношении главврача ЦКБ Нефтекамска неоднократно поступали жалобы жителей, упрекавших ее в том, что площади больницы отдаются на откуп частным организациям, а также в том, что многие анализы приходится делать в частных лабораториях.
В этих условиях открытое обсуждение передачи объектов здравоохранения в частные руки, без сомнения, является разумным и необходимым. Чтобы не повторилась ситуация салаватского роддома, в котором инвесторы уже вложили порядка 40 млн руб, но уже готовы отказаться от проекта – из-за молчания властей после протестов персонала роддома и многочисленных проверок.