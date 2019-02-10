Рустем Ахмадинуров: Решения о передаче в концессию не должны быть кулуарными

В этих условиях открытое обсуждение передачи объектов здравоохранения в частные руки, без сомнения, является разумным и необходимым. Чтобы не повторилась ситуация салаватского роддома, в котором инвесторы уже вложили порядка 40 млн руб, но уже готовы отказаться от проекта – из-за молчания властей после протестов персонала роддома и многочисленных проверок.