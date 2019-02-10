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Рустем Ахмадинуров: Решения о передаче в концессию не должны быть кулуарными

10 февраля 2019, 06:09
Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"
Руководитель исполкома «Единой России» в Башкирии побывал в Нефтекамске.

В Нефтекамске власти собираются передать в концессию на условиях государственно-частного партнерства пищеблок городской ЦКБ и кожно-венерологический диспансер.

Пищеблок планируют реконструировать, чтобы он потом мог предоставлять услуги лечебного питания, в том числе для детей до 3 лет.

Кожвендиспансер также реконструируют и создадут на его базе лабораторию для северо-западных районов Башкирии.

Рустем Ахмадинуров, видимо, учитывая первый опыт ГЧП в медицине (роддом в Салавате), который пока натыкается на сложности, так высказался о нефтекамских объектах:

- Решения о передаче объектов здравоохранения в концессию должны проходить через общественные обсуждения, открыто для населения, а не кулуарно.

По данным Медиакорсети, в отношении главврача ЦКБ Нефтекамска неоднократно поступали жалобы жителей, упрекавших ее в том, что площади больницы отдаются на откуп частным организациям, а также в том, что многие анализы приходится делать в частных лабораториях.

В этих условиях открытое обсуждение передачи объектов здравоохранения в частные руки, без сомнения, является разумным и необходимым. Чтобы не повторилась ситуация салаватского роддома, в котором инвесторы уже вложили порядка 40 млн руб, но уже готовы отказаться от проекта – из-за молчания властей после протестов персонала роддома и многочисленных проверок.

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#Новости#Единая Россия#Концессионное соглашение#Медицина#Новости Башкирии#Здравоохранение#Больница#Разиф Абдуллин#Политика
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