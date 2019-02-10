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Хоккеисты «Салавата Юлаева» сыграют в дворовый хоккей с пятью командами

10 февраля 2019, 15:02
Фото: Youtube.com
Акция «Мы вместе во дворе» пройдет в Уфе 12 февраля на открытой хоккейной коробке лицея №96.

Звезды ХК «Салават Юлаев» во второй раз сыграют в дворовый хоккей. Хоккеисты клуба сами выбрали соперников по видеоклипам, которые прислали на конкурс ребята.

Итоги конкурса уже известны: команды школы №100, подросткового клуба «Гренада», школы хоккея «Спарта», ХК «Салават Юлаев 2012» и ХК «Салават Юлаев 2010». Эти пять команд выйдут на лед открытой хоккейной коробки уфимского лицея № 96 (Уфа, ул. 50-летия Октября, 7а).

Акция клуба начнется 12 февраля в 16.00. В этот же день уфимская команда играет сыграет на выезде с хабаровским «Амуром», начало матча в 14.30 уфимского времени. Поэтому в акции примут участие те хоккеисты, которые не поедут на эту игру.

А вот так акция прошла в первый раз, в феврале 2018 года.

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