Хоккеисты «Салавата Юлаева» сыграют в дворовый хоккей с пятью командами

Акция клуба начнется 12 февраля в 16.00. В этот же день уфимская команда играет сыграет на выезде с хабаровским «Амуром», начало матча в 14.30 уфимского времени. Поэтому в акции примут участие те хоккеисты, которые не поедут на эту игру.